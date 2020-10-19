Мишустин: На водоснабжение Крыма выделят 50 млрд рублей

Он напомнил, что президент поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. "Нужно сформировать там современную систему водоснабжения. Чтобы жители и экономика Крыма больше не испытывали этих проблем и не опасались возможных отключений", - отметил Мишустин.
Премьер сообщил, что правительство подготовило "комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя".
"Приступим к его реализации. В нем предусмотрено 14 мероприятий. Среди них разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры", - рассказал глава правительства.
"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей. Бóльшая часть - из федерального бюджета", - добавил он.
Предполагается, что в итоге подача воды на полуострове увеличится не менее чем на 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить жителей качественным водоснабжением.
Ранее кабмин мы уже выделил почти 6 млрд рублей на строительство новых водных объектов в Крыму, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.