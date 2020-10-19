Мишустин: На водоснабжение Крыма выделят 50 млрд рублей

Правительство подготовило план по созданию современной системы водоснабжения Крыма, на эти цели планируется выделить около 50 млрд рублей, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он напомнил, что президент поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. "Нужно сформировать там современную систему водоснабжения. Чтобы жители и экономика Крыма больше не испытывали этих проблем и не опасались возможных отключений", - отметил Мишустин.

Премьер сообщил, что правительство подготовило "комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя".

"Приступим к его реализации. В нем предусмотрено 14 мероприятий. Среди них разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры", - рассказал глава правительства.

"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей. Бóльшая часть - из федерального бюджета", - добавил он.

Предполагается, что в итоге подача воды на полуострове увеличится не менее чем на 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить жителей качественным водоснабжением.

Ранее кабмин мы уже выделил почти 6 млрд рублей на строительство новых водных объектов в Крыму, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.