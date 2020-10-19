Мишустин: На водоснабжение Крыма выделят 50 млрд рублей

Новости

В Москве задержали сиделку за избиение 90-летней пенсионерки 13:16
В Мадриде начнут штрафовать за неправильно припаркованные велосипеды 13:04
Стало известно, почему переболевшие COVID-19 теряют антитела 12:58
Под Москвой у мужчины изъяли оружие и боеприпасы 12:54
Из московской квартиры украли антиквариат на миллион рублей 12:16
Число случаев СOVID-19 в мире превысило 40 млн 12:13
Синоптики рассказали, когда в Москве снова потеплеет 12:12
В Рособрнадзоре пообещали не вводить экзамены для четвертых классов 12:09
Дальневосточную ипотеку получили 12 тысяч человек 12:07
Netflix назвал свой самый популярный сериал года 11:58
Ночные заморозки со снегом ожидаются в столичном регионе 11:55
В Госдуме оценили инициативу о стандартах для дистанционных уроков 11:53
В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок 11:50
В Подмосковье рысь напала на девочку 11:49
Евросоюз отрегулирует фейковые новости про 5G 11:48
Рособрнадзор: ЕГЭ пока остается обязательным для получения аттестата 11:37
В каких регионах москвичи чаще всего покупают недвижимость 11:36
Армия США перейдет на новую пулю 11:35
В каршеринге появился рейтинг пользователей, влияющий на цену поездок 11:31
С начала года в Москве 45 человек погибло в ДТП с такси 11:29
Премьер Киргизии заверил, что страна выполнит все обязательства перед РФ 11:27
Почта России выйдет на рынки страхования и бытовых услуг 11:25
Тизер 6-го "Крепкого орешка" с Уиллисом оказался рекламой запчастей 11:25
В Москве зарегистрировано 5376 новых случаев COVID-19 11:15
Каталония попросила Мадрид объявить налоговый мораторий 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 12:51
Рубрика: Власть

Мишустин: На водоснабжение Крыма выделят 50 млрд рублей

Текст: Галина Мисливская
Правительство подготовило план по созданию современной системы водоснабжения Крыма, на эти цели планируется выделить около 50 млрд рублей, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он напомнил, что президент поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. "Нужно сформировать там современную систему водоснабжения. Чтобы жители и экономика Крыма больше не испытывали этих проблем и не опасались возможных отключений", - отметил Мишустин.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера

Премьер сообщил, что правительство подготовило "комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя".

"Приступим к его реализации. В нем предусмотрено 14 мероприятий. Среди них разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры", - рассказал глава правительства.

"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей. Бóльшая часть - из федерального бюджета", - добавил он.

Предполагается, что в итоге подача воды на полуострове увеличится не менее чем на 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить жителей качественным водоснабжением.

Ранее кабмин мы уже выделил почти 6 млрд рублей на строительство новых водных объектов в Крыму, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок
Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Мишустин выделил 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах
В Подмосковье закроют музеи и ограничат проведение массовых мероприятий
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия