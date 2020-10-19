Над затонувшим "Адмиралом Нахимовым" не нашли следов топлива

Межведомственная комиссия провела обследование акватории Цемесской бухты в районе затонувшего 34 года назад пассажирского парохода "Адмирал Нахимов", в 13 километрах от Новороссийска, и не обнаружила следов утечки горюче-смазочных материалов (ГСМ) с судна. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Министерства транспорта РФ.

Как уточнили в ведомстве, вопрос остается на контроле капитана морского порта Новороссийск Станислава Урюпина.

Как писала "РГ", 8 октября инспекторы Росприроднадзора выехали на место для забора пробы воды. Результаты исследования до сих пор остаются не обнародованы.

Напомним, 7 октября очевидцы заметили поднимающиеся с глубины пузыри топлива и обширно распространяющиеся по поверхности воды в районе места крушения "российского "Титаника", на борту которого в 1980 году проходили съемки художественного фильма "Дамы приглашают кавалеров".

Судно пошло на дно 31 августа 1986 года. Во время трагедии на борту находились 1243 человека, из которых 423 погибли. "Адмирал Нахимов" почти три десятилетия совершал круизные рейсы по Крымско-Кавказской линии.