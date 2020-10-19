В Краснодаре трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем

В Краснодаре сегодня около семи часов утра столкнулись трамвай и легковой автомобиль. ДТП произошло на пересечении улиц Каляева и Бабушкина.

Трамвай ехал по маршруту №3. "Удар был такой силы, что у "Татры" сошла с рельсов первая тележка. Из-за аварии временно остановилось движение трамваев на маршрутах №2, №3, №6, №7, №11, №15 и №21 в обоих направлениях", - рассказали в пресс-службе "Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления". О пострадавших не сообщается.

ДТП часто становятся причиной нарушения работы общественного транспорта на Кубани.

Ранее "РГ" писала, что в Краснодаре в аварии с троллейбусом пострадали два человека. 1 октября рано утром на улице Седина троллейбус столкнулся с пассажирской "Газелью". Аварию спровоцировал водитель микроавтобуса, он не уступил дорогу троллейбусу на пересечении улиц Седина и переулка Насыпного. В результате пострадали 39-летний водитель "Газели" и водитель электротранспорта.