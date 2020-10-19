Глава Нового Уренгоя перенес коронавирус

Глава Нового Уренгоя - самого крупного на Ямале города - сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию, выздоровел и чувствует себя хорошо. "Начинаю неделю в обычном режиме, возвращаюсь в работу полноценно. Повторные тесты дали отрицательный результат", - написал Андрей Воронов в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, градоначальником он стал пятого октября, а через три дня известил общественность, что подхватил COVID-19 и будет работать удаленно.

"После того, как сам прочувствовал болезнь, насколько она может быть непредсказуемой и коварной, хочу еще раз обратиться ко всем: берегите себя, надевайте маски, прислушивайтесь к своему организму", - говорится в сообщении Воронова.

По данным на 18 октября в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 171 новый случай заболевания (за весь период в регионе заболели 18 125 человек). "За сутки 16 новых случаев зафиксированы среди вахтовых рабочих из других регионов. За весь период таких было 3 925", - передает оперативный штаб. Скончались за время пандемии 106 человек.

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