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Рубрика: Общество

Южноуральцам, не сумевшим купить лекарства, их выдадут бесплатно

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Пациентам с пневмониями и подозрением на COVID-19, не сумевшим приобрести выписанные врачом лекарства в аптеках, следует сообщить об этом в поликлиники. Медикаменты будут выданы бесплатно, сообщила в понедельник на брифинге в правительстве региона первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- В связи с подъемом заболеваемости в аптеках возник дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов, - сообщила Ирина Гехт. - Эта проблема уже решается. В ближайшее время в областной аптечный склад придет партия необходимых лекарств, проведем совещание с частными аптечными сетями. В случае если амбулаторные пациенты не смогли купить выписанные им врачом препараты, будем выдавать их бесплатно. Для этого следует сообщить о проблеме в поликлинику. На госпитальных базах дефицита медикаментов нет. Они обеспечены ими на несколько месяцев вперед.

По прежнему напряженная ситуация складывается с доставкой пациентов на КТ. Время ожидания скорой, по словам Гехт, в среднем составляет пять суток. Между тем, если состояние у человека с температурой не улучшается в течение трех дней, ему необходимо пройти обследование.

Проблему власти пытаются решить за счет дополнительного набора водителей скорой. Кроме того, готов финальный проект договора с одним из агрегаторов такси. Идет обучение диспетчеров для приема вызовов на перевозку людей на КТ. В конце этой недели машины будут оборудованы защитными экранами для безопасности водителей, и такси приступит к выполнению этой работы, что должно снизить напряженность.

Число внебольничных пневмоний в регионе продолжает расти. Однако в выходные было отмечено снижение госпитализаций примерно на 100 человек в день. В Челябинске вновь открывается госпитальная база в городской больнице №8, что должно разгрузить другие больницы и сохранить резерв свободных коек на уровне 25 процентов.

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Кроме того, власти рассматривают возможность открытия обсерваторов для долечивания выписанный из больниц пациентов, которым необходимо находиться в изоляции.

- У нас уже зафиксированы повторные заболевания COVID-19, - сообщила Ирина Гехт. - Болезнь ведет себя коварно - сценарии течения заболевания не повторяются. И если весной человек переболел легко или бессимптомно, то теперь заболевание может протекать в среднетяжелой форме и наоборот. Следует быть крайне внимательным к своему здоровью и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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