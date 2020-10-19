Рестайлинг рестайлинга: что изменилось в Nissan Qashqai

В пандемию время течет ещё быстрее, чем обычно: раз, и весна прошла, два, и лета уже никакого нет, и уже пора менять резину обратно, на дороге наледь. Мировой кризис, скукотища в автомобильном мире, все ключевые автосалоны перенесли, премьеры отложили, а что-то перенесли в онлайн. С такими вводными каждая новинка в радость, даже если это не совсем новинка, а очередной маленький рестайлинг.

Популярный в народе Nissan Qashqai в его текущем виде показали буквально только что - весной 2019 года. Россияне увидели автомобиль почти на два года позже европейцев, но с адаптацией под отечественные условия. С доработанной под наши дороги подвеской, с новыми настройками вариатора и улучшенной шумоизоляцией. Посмотрев на получившийся список, в российском представительстве марки тогда решили назвать Qashqai уже не просто обновленным, а "новым".

Но это было полтора года назад, сейчас же кроссовер получил еще один пакет доработок - в самом минимальном масштабе. Дошло до того, что даже в самом Nissan отказались считать это рестайлингом, за что честь им и хвала. Так что не новый, не рестайлинговый, а Qashqai 2020 модельного года. Хотели показать раньше, но вирус планы подкорректировал.

Фото: Пресс-служба Nissan

Итак, в чем же заключаются отличия "Кашкая-2020" от "2019"? Обновление затронуло, в основном, мультимедийные функции. Во-первых, наконец-то был исправлен косяк с несовместимостью системы "Яндекс.Авто" и камер обзора.

Раньше те, кто выбирал систему от отечественного IT-гиганта, оказывались в странной ситуации - онлайн-музыка есть, а камеры заднего вида - нет. Для машины за 2 млн - так себе история. Чуть позже технарям удалось подружить камеру заднего вида с головным устройством, но дружба была платной: глазок нужно было обменять у дилера на модель стороннего производителя за денежки. И смех и грех.

В 2020 году проблему удалось решить - в кроссоверах, оснащенных опцией "кругового обзора" и головным устройством от "Яндекса", будут работать все четыре камеры. Правда, и тут остались нюансы - если со штатной мультимедийкой при переключении рычага в заднюю передачу камера включается мгновенно, то с "Яндекс.Авто" задержка составляет чуть ли не три секунды. Можно привыкнуть, но раздражать будет. В Nissan уверяют, что задержку удастся убрать - в ближайших обновлениях. Хорошо, что к дилеру ехать не придется, обновления придут "по воздуху", через интернет.

Чуть-чуть обновилась и штатное головное устройство - в нем появились Apple CarPlay и Android Auto, естественно, работать они будут пока только через кабель. Описывать системы смысла нет, сейчас их ставят даже в бюджетный сегмент.

Фото: Пресс-служба Nissan

Впрочем, есть еще одна фишка. На днях стало известно, что в CarPlay и Android Auto в обозримом будущем появится поддержка "Яндекс.Навигатора". В Qashqai - уже сейчас, хотя и с оговорками. Смартфон должен быть подключен через шнурок, и при открытии "Навигатора" он будет дублироваться на экран мультимедийной системы. А еще будет работать музыка, которая теперь тоже есть в приложении. Но есть целый ряд ограничений - навигатор не сворачивать, другие приложения - не открывать, экран - не выключать. Сделаете что-то не то - навигация зависнет.

Кроме того, Qashqai в небедных комплектациях SE Top и LE Top обзавелся опцией дистанционного запуска двигателя. Система работает, когда автомобиль находится "в зоне прямой видимости", под окнами. Максимальное расстояние, с которого можно будет поставить машину на прогрев, в компании назвать затруднились.

Единственным отличием, по которому можно будет визуально отличить "обновленный" автомобиль от "старого" - новый вариант отделки салона. Кроссовер теперь предлагается с комбинированной отделкой сидений алькантара кофейного цвета. Смотрится приятно и дорого, но классический черный подлокотник в этой цветовой гамме кажется неуместным.

В остальном все осталось как раньше. Два варианта силовых установок: турбированный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра (115 л.с.) и атмосферный двухлитровый мотор (144 л.с.). Коробки тоже две: 6-ступенчатая механическая КПП или бесступенчатая трансмиссия XTRONIC CVT.

Фото: Пресс-служба Nissan

Как и положено, цены выросли. Самая доступная версия автомобиля с передним приводом и 1,2-литровым мотором в стартовой комплектации XE стоит теперь от 1 395 000 рублей - на 18 тысяч дороже, чем раньше. Самая богатая комплектация "Кашкая" LE Top с 2-литровым агрегатом обойдется в сумму от 2 008 000 рублей.

В качестве сухого остатка: нововведения пошли машине на пользу, теперь как минимум можно покупать версию с "Яндекс.Авто" и не ездить задним ходом вслепую. Подключить телефон к машине и поговорить с Siri - тоже не лишняя функция в 2020 году. Новый цвет салона и удаленный запуск - тоже пригодятся. Жаль только, что все эти мелочи не появились еще год назад.