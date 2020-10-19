Роспотребнадзор дал прогноз по срокам снижения заболевших COVID-19

Однако, по ее словам, все зависит от сознательности россиян - насколько четко они будут соблюдать предписания по мерам профилактики, а также от работодателей, которым рекомендовано минимизировать нахождение людей в офисах и компаниях при возможности организации удаленной работы.

Пока же, по словам специалиста, Россия находится в фазе роста заболеваемости и, возможно, приближаемся к ее пику. "Ограничительные меры сразу эффект не продемонстрируют даже при строгом соблюдении. Должен пройти хотя бы один инкубационный период - это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", - отмечает специалист.

Пшеничная считает, что все-таки удастся не перешагнуть рубеж в 20 тысяч заболевших в сутки. Но на этот прогноз, по ее словам, опять таки могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер, а также переохлаждение. Холодная погода снижает защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19.