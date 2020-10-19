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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: В России нет новых мутаций коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
В России не выявлено штаммов коронавируса, которые разительно бы отличались от известных вариантов, циркулирующих в других странах.
Фото: Christopher Furlong/Getty Images Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Об этом сообщили в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора. Подчеркивается, что сейчас на регулярной основе ведется изучение генетического разнообразия циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, ежемесячно полностью расшифровывают более 150 геномов. Данные затем используют для анализа актуальности диагностических тест-систем, с их помощью выявляются завозные случаи инфекции, оцениваются региональные особенности генетического разнообразия SARS-CoV-2.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В "Векторе" при этом прокомментировали сообщения о якобы новом варианте коронавируса в Норвегии. Так, на днях Норвежский институт общественного здравоохранения сообщил об обнаружении в Тронхейме (третий по численности населения город Норвегии) нового варианта коронавируса. У этого вируса на поверхностном белке присутствуют мутации, которые потенциально могут влиять на эффективность связывания с клетками человека. При этом норвежские ученые отмечают, что вопрос требует дальнейшего изучения.

Как подчеркивают в "Векторе", пока последовательности генома нового вируса еще не опубликованы, не опубликована и информация о конкретных мутациях, сложно сказать, насколько данный вариант вируса может отличаться от прочих. Но ученым уже и сейчас ясно, что интенсивность накопления мутаций у SARS-CoV-2 относительно невысока. " Изменчивость SARS-CoV-2 достаточно ограничена - большинство геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, а число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29900 нуклеотидов", - подчеркивают в "Векторе". При этом там не исключают, что некоторые мутации могут потенциально оказывать влияние на свойства вируса, но вопрос требует серьезного изучения.

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