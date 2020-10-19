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19.10.2020 16:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Росстандарт запретил выпуск "вахтовок" на базе ГАЗа

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба "Крона-НН". Фото: Пресс-служба "Крона-НН".
Фото: Пресс-служба "Крона-НН".

Росстандарт сообщил об ограничении выпуска в обращение колёсных транспортных средств, используемых в качестве вахтовых автомобилей. После проверки соответствия машин производства ООО "Крона-НН" на базе шасси ГАЗ-3308 требованиям российского законодательства их признали небезопасными.

Фото: Пресс-служба МАЗа
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Проверка транспортных средств была проведена по просьбе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, которое обратилось в ведомство метрологии после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в начале лета 2020 года. Тогда кузов-фургон был полностью разрушен, в результате чего шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

В ходе проверки специалисты Росстандарта выявили отсутствие подтверждения соответствия требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Так, не соответствуют правилам эффективность тормозных систем, оснащение устройствами непрямого обзора, оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, параметры остаточного жизненного пространства, весовые ограничения.

ООО "Крона-НН" разработал программу мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных несоответствий, она согласована с Росстандартом. Выпущенные до проверки автомобили будут отозваны (будет сообщено дополнительно), выпуск новых будет осуществляться по новой технологии.

#ГАЗ