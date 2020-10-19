С 19 октября нельзя ликвидировать юрлицо в ходе камеральной проверки

С 19 октября закрыт один из основных способов, с помощью которого недобросовестные импортеры уклонялись от уплаты таможенных платежей.

Вступает в силу ФЗ N 229 "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Он позволяет по запросу Федеральной таможенной службы (ФТС) отсрочить ликвидацию предприятия в ходе камеральной (невыездной) проверки. Ранее это положение действовало только в отношении выездных проверок таможенников.

Как пояснили в пресс-службе ФТС, "данное изменение улучшит процесс администрирования доходов бюджета, позволив предотвратить ликвидацию компании в ходе камеральной таможенной проверки фирм-нарушителей, которые тем самым уклоняются от уплаты таможенных платежей, подлежащих доначислению".

Согласно нормам, проведение камеральной таможенной проверки ограничено сроком 90 календарных дней с возможностью однократного продления в ряде случаев на 120 календарных дней.

Федеральный закон N 229-ФЗ "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" был подписан президентом Владимиром Путиным 20 июля 2020 года и вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Камеральная таможенная проверка предусмотрена главой 19 "Таможенного кодекса Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17). Она проводится ФТС без выезда к проверяемому лицу, а также без оформления предписания (акта) о назначении проверки.