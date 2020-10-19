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Рубрика: В мире

Штаб Трампа посоветовал ему не перебивать Байдена на следующих дебатах

Президент США Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в аэропорту Карсон-Сити. Фото: AP Photo / Lance Iversen Президент США Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в аэропорту Карсон-Сити. Фото: AP Photo / Lance Iversen
Президент США Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в аэропорту Карсон-Сити. Фото: AP Photo / Lance Iversen

Не перебивать своего противника, кандидата от демократов Джо Байдена, в ходе предстоящих в четверг теледебатов. Такой совет действующий президент США Дональд Трамп получил от команды своего предвыборного штаба, сообщает портал Axios.

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"Помощники советуют американскому лидеру говорить более спокойным голосом и больше шутить. Расчет на то, что уступив сцену Байдену, Трамп заставит своего конкурента выглядеть "старчески болтливым", поскольку без постоянного оппонирования тот станет высказывать путанные риторические суждения", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Последние перед президентскими выборами теледебаты намечены на 22 октября. Они пройдут в городе Нэшвилл в штате Теннесси. Среди тем уже предложенных участникам для обсуждения - борьба с пандемией, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной.

Организаторы могут дополнить этот список исходя из последних новостей внутренней и внешней политики. Первый раунд дебатов, которые комментаторы окрестили "пожаром в мусорной корзине" и "отвратительным шоу", состоялся 29 сентября. Напомним, всеобщие выборы в США назначены на третье ноября. На них будут избираться вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Основными соперниками за главный пост в стране будут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

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