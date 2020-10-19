Tesla обновила самый доступный электрокар в своей линейке

Компания Tesla без лишнего шума обновила конфигурацию седана Model 3. Он минимально изменился внешне, но зато прибавил в запасе хода.

Для Tesla Model 3 предложили новую линейку колёсных дисков, лишили хромированной отделки кузов, который заменили чёрным декором, увеличилось количество USB-портов (Type-C) - теперь их пять, а в стандартный список оснащения включили электропривод крышки багажника.

Новая прошивка, "повышающая эффективность электродвигателей и работу климатической системы", сделала Model 3 динамичнее: время разгона с места до 97 км/ч сократилось на десятую секунды и составляет 3.1 секунды.

Пробег на одной зарядке Tesla Model 3 Performance увеличился до 507 км (ранее - 481 км), Model 3 Long Range проезжает на 50 км больше - 568 км, а базовая версия заднеприводного седана Standard Range Plus стала дальнобойнее на 21 км и может проехать 423 км.

Цена на модель осталась прежней - от 37 990 долларов (без учёта субсидий государства на покупку электротранспорта).

Вместе с Tesla Model 3 компания обновила кроссовер Model Y: версия Performance с новой прошивкой проезжает на 20 км больше - почти 488 км, двухмоторная Long Range увеличила автономность до 523 км (+ 14 км).