У мэра приморской Находки нашли коронавирус

У главы администрации Находкинского городского округа Тимура Магинского диагностирован COVID-19. Как сообщает Интерфакс, мэр проходит лечение в госпитале.

По словам руководителя пресс-службы администрации города Романа Лаврентьева, состояние Магинского удовлетворительное. Обязанности главы города исполняет его первый заместитель Герман Краснощеков.

Тимур Магинский ранее занимал должности заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, советника губернатора Сахалинской области и замглавы администрации города Корсаков по городскому хозяйству. Мэром приморской Находкой его избрали 8 сентября 2020 года, с мая он был вице-мэром.

Это не первый политик из Приморья, у кого диагностировали коронавирус. В сентябре положительным оказался тест у председателя думы Владивостока Андрея Брика, а в июне аналогичный диагноз поставили председателю регионального Законодательного собрания Александру Ролику.

По информации правительства Приморья, за минувшие сутки в крае было лабораторно подтверждено 115 новых случаев коронавируса - это максимальное количество с начала эпидемии.