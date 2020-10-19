У мэра приморской Находки нашли коронавирус

Новости

Госиспытания нового комплекса средств связи для ВКС завершат в 2020 году 10:04
Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить 09:31
Морскую версию "Панциря" испытали боем на Балтике 09:26
Мишустин увеличил расходы на модернизацию культурных учреждений 09:24
Как представлено Союзное государство на Каннском кинорынке 09:21
Отреставрированные решетки со световыми призмами вернули в Ананьевский переулок 08:58
В забайкальские ЗАГСы запретили приглашать гостей из-за COVID-19 08:57
Наталья Сергунина: Путеводитель по отреставрированным достопримечательностям появился на сайте ВДНХ 08:33
Глава Нового Уренгоя перенес коронавирус 08:01
Приставы нашли имущество должника-уральца в Ростове-на-Дону 07:48
Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 87 07:48
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России 07:36
При пожаре в Иркутской области погибли трое человек 07:15
Штаб Трампа посоветовал ему не перебивать Байдена на следующих дебатах 06:39
Франция вышлет более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев 05:51
Дизельные подлодки ТОФ устроили дуэль в Японском море 05:46
Юрист подсказал способ заблокировать спам-звонки 05:44
Россияне перестали доверять работодателям 05:00
Ученые предложили использовать глюкометр для определения COVID-19 04:37
Мадуро сообщил о доставленном из России препарате от коронавируса 04:22
Вильфанд рассказал о "необычной пятнице" в Москве 03:42
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах 03:26
Ученый предсказал падение астероида на Землю за день до выборов в США 02:36
Жириновский предложил закрыть границу для российских туристов 01:45
Более шести тысяч человек скончались от коронавируса в Москве 00:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 09:38
Рубрика: Общество

У мэра приморской Находки нашли коронавирус

Текст: Анна Бондаренко

У главы администрации Находкинского городского округа Тимура Магинского диагностирован COVID-19. Как сообщает Интерфакс, мэр проходит лечение в госпитале.

По словам руководителя пресс-службы администрации города Романа Лаврентьева, состояние Магинского удовлетворительное. Обязанности главы города исполняет его первый заместитель Герман Краснощеков.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой

Тимур Магинский ранее занимал должности заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, советника губернатора Сахалинской области и замглавы администрации города Корсаков по городскому хозяйству. Мэром приморской Находкой его избрали 8 сентября 2020 года, с мая он был вице-мэром.

Это не первый политик из Приморья, у кого диагностировали коронавирус. В сентябре положительным оказался тест у председателя думы Владивостока Андрея Брика, а в июне аналогичный диагноз поставили председателю регионального Законодательного собрания Александру Ролику.

По информации правительства Приморья, за минувшие сутки в крае было лабораторно подтверждено 115 новых случаев коронавируса - это максимальное количество с начала эпидемии.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой
В Забайкалье все школы переведут на дистанционное обучение
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть