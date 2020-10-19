Ученые предложили использовать глюкометр для определения COVID-19

Использовать для диагностики коронавируса стандартные глюкометры предложили ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. При клинических испытаниях аппарат выявлял вирус SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение одного часа со 100% чувствительностью и также точно отличал инфицированные образцы от нецелевых антигенов.

Если пациент болен, то прибор показывает уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне. Специалисты уверяют, что такой тест обладает стопроцентной точностью и его можно использовать в домашних условиях. Кроме того, сама технология применима для диагностики других заболеваний, пишут "Известия".

Поскольку глюкометры просты в использовании и считаются наиболее распространенным диагностическим инструментом во всем мире, то именно их и решили использовать ученые. Плюс, многие аппараты подключаются к смартфонам, что дает возможность интегрировать их с приложениями для отслеживания контактов поставщиками медицинских услуг и электронными медицинскими базами. Такая система обеспечит недорогую и быструю диагностику для масштабного распределенного скрининга коронавируса, заключили разработчики из Сан-Диего.

Между тем, в мире началось новое глобальное исследование по изучению факторов, которые влияют на заболеваемость и тяжесть течения COVID-19. В нем участвуют и российские эксперты - группа ученых Сеченовского университета. Несмотря на то, что с начала пандемии прошло девять месяцев, многие закономерности ее развития остаются не до конца понятными. Например, почему в разных странах так сильно отличается доля тяжелых случаев. Задача исследователей в каждой стране - организация сбора данных и анализ результатов