В Chery назвали дату российской премьеры премиум-кроссовера TXL

Кроссовер CheryExeed TXL стартует на российском рынке 22 октября. Это произойдет сразу после онлайн-презентации новинки, которую компания проведет в 14:00. Ожидается, что в прямом эфире будут названы цены и комплектации автомобиля.

Последние, впрочем, уже известны. Их выложили на официальном сайте нового суббренда CheryExeed. Первый премиум-кроссовер китайской компании будет представлен в России в двух версиях - Luxury и Flagship. Комплектуются обе одинаково - 2-литровым турбомотором на 186 л.с., 7-диапазонным "роботом" и полным приводом. К слову, это первый автомобиль Chery, который получит в РФ привод на все колеса.

В комплектации Flagship из необходимых для машины такого уровня функций нет только адаптивного круиз-контроля и подогрева рулевого колеса. Зато руль получил "лепестки" управления. В крыше - большая панорама. Климат-контроль двухзонный с выводом дефлекторов на второй ряд. Который, к слову, оснащен подогревом. Вся оптика светодиодная. Оба передних кресла регулируются клавишами. Имеются системы кругового обзора, контроля слепых зон, автоматической парковки и помощи при выезде задним ходом.

В Luxury оснащение чуть проще. Здесь, например, галогеновые фары. Но уже в этой версии доступны четыре передних подушки плюс шторки безопасности, бесключевой доступ и запуск мотора, автоматическое открывание пятой двери. Кроме того, владельцу предложат аудиосистему Arkamys, знакомую по французским автомобилям. У нее шесть динамиков (в топе - 8), настройка эквалайзера и автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения.

Известно, что на старте продаж автомобиль предложат в 15 дилерских центрах, расположенных в 10 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, Перми, Челябинске, Тюмени, Кемерове и Иркутске. В дальнейшем сеть планируют расширить, а в линейке моделей CheryExeed появятся компактный кроссовер LX и флагманский VX.