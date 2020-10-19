В Кремле отметили спрос за рубежом на российскую вакцину от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса активно продвигается на международные рынки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша вакцина весьма активно продвигается на мировые рынки, в рамках сотрудничества с другими государствами", - заявил представитель Кремля. "Продвижением вакцины в международном формате занимается Российский фонд прямых инвестиций, и действуют они весьма успешно, сталкиваясь с повышенным спросом на продукцию российских ученых", - оценил он.

На вопрос, не запрашивала ли семья саудовского монарха вакцину, Песков предложил обратиться в королевскую семью. Напомним, что перспектива использования "Спутник V" в Саудовской Аравии стала одной из тем недавнего телефонного разговора президента России и наследного принца королевства.