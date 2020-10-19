В Минздраве назвали возможные сроки стабилизации ситуации с COVID-19

"Нужно наблюдать за ситуацией и смотреть, как будет развиваться статистика, - цитирует Владимира Чуланова РИА Новости. - Скорее всего, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться какое-то нарастание, может быть, не столь динамичное, как сейчас. Но затем уже наступит период стабилизации заболеваемости".

Специалист пояснил, что принятые меры пока не повлияли на текущие цифры, так как их введение имеет отложенный эффект. "Меры пока еще не нашли своего отражения в развитии эпидситуации. Чуть-чуть позже. Эффект от введенных мер развивается с неким отставанием. Поэтому мы его еще ощутим, я думаю", - считает Чуланов.

В свою очередь, замдиректора по науке НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов высказал надежду, что с подъемом заболеваемости удастся справиться без введения жестких карантинных мер, как это было весной.

"Вопрос о введении локаута решает местная власть в лице губернаторов либо мэров совместно с главным государственным санитарным врачом того региона, опираясь на данные об эпидситуации. На настоящий момент нет необходимости введения локаута, если население будет соблюдать санитарно-гигиенические правила, которые показали свою эффективность в весеннее время", - сказал Горелов в интервью ресурсу стопкоронавирус.рф.

Он напомнил, что главные и при этом достаточно мягкие меры - это социальная дистанция, обязательное ношение масок и перчаток, использование санитайзеров и защитных очков. "Не по отдельности, а лишь в комплексе защита наших органов и систем позволяет избежать контакта с коронавирусной инфекцией и заболевания", - напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что использование средств защиты предотвращает распространение инфекции, защищает не только самого человека, но и окружающих. "Поэтому социальная ответственность и самосознание сегодня являются ключевыми факторами", - заключил Горелов.

Сегодня утром в оперштабе сообщили, что число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 15 982 до 1 415 316. В Москве зарегистрировано 5376 инфицированных, в Санкт-Петербурге- 686, Подмосковье - 466.