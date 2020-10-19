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19.10.2020 13:59
Рубрика: Общество

В Минздраве назвали возможные сроки стабилизации ситуации с COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Стабилизации ситуации с коронавирусом в России можно ждать примерно через две недели, вводимые меры дают результат с отставанием, считает главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. При этом в санитарно-эпидемиологической службе по-прежнему надеются, что вводить полный локдаун не потребуется.

"Нужно наблюдать за ситуацией и смотреть, как будет развиваться статистика, - цитирует Владимира Чуланова РИА Новости. - Скорее всего, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться какое-то нарастание, может быть, не столь динамичное, как сейчас. Но затем уже наступит период стабилизации заболеваемости".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Специалист пояснил, что принятые меры пока не повлияли на текущие цифры, так как их введение имеет отложенный эффект. "Меры пока еще не нашли своего отражения в развитии эпидситуации. Чуть-чуть позже. Эффект от введенных мер развивается с неким отставанием. Поэтому мы его еще ощутим, я думаю", - считает Чуланов.

В свою очередь, замдиректора по науке НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов высказал надежду, что с подъемом заболеваемости удастся справиться без введения жестких карантинных мер, как это было весной.

"Вопрос о введении локаута решает местная власть в лице губернаторов либо мэров совместно с главным государственным санитарным врачом того региона, опираясь на данные об эпидситуации. На настоящий момент нет необходимости введения локаута, если население будет соблюдать санитарно-гигиенические правила, которые показали свою эффективность в весеннее время", - сказал Горелов в интервью ресурсу стопкоронавирус.рф.
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Он напомнил, что главные и при этом достаточно мягкие меры - это социальная дистанция, обязательное ношение масок и перчаток, использование санитайзеров и защитных очков. "Не по отдельности, а лишь в комплексе защита наших органов и систем позволяет избежать контакта с коронавирусной инфекцией и заболевания", - напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что использование средств защиты предотвращает распространение инфекции, защищает не только самого человека, но и окружающих. "Поэтому социальная ответственность и самосознание сегодня являются ключевыми факторами", - заключил Горелов.

Сегодня утром в оперштабе сообщили, что число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 15 982 до 1 415 316. В Москве зарегистрировано 5376 инфицированных, в Санкт-Петербурге- 686, Подмосковье - 466.

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