Автобус сам сообщит о нарушении водителем правил дорожного движения или режима труда и отдыха. Причем произойдет это в режиме онлайн. Предоставленной информации будет достаточно контролирующим органам для того, чтобы выписать штраф.

В России стартовал пилотный проект по оборудованию транспорта онлайн-тахографами. Об этом на конференции "Наука и практика в обеспечении безопасности дорожного движения" рассказал заместитель генерального директора ФБУ "Росавтотранс" Николай Виблый.

Сегодня в России насчитывается более 4 миллионов грузовиков массой более 3,5 тонны и автобусов с числом мест более 8. При этом ежегодно происходит порядка 16-17 тысяч ДТП с участием этого транспорта. В них погибает более 2 тысяч человек. Основная причина таких ДТП - снижение уровня дисциплины перевозчиков и водителей. По экспертным данным, около 20 процентов аварий происходит по причине усталости водителя.

Чтобы сократить такие аварии, грузовики и автобусы оборудуют тахографами, которые следят за соблюдением режима труда и отдыха. Они же фиксируют соблюдение скоростного режима, а также маршрута движения.

Однако традиционные тахографы возможно проверить, только остановив автобус или грузовик. Останавливать все эти машин подряд - нереально. При выборочной проверке можно только догадываться, сколько нарушителей проехало мимо контроля. Поэтому ставится задача организовать гарантированный контроль каждой машины, участвующей в перевозках грузов или пассажиров.

В Европе активно развиваются смарт-тахографы. Они уже имеют обратную связь, и при проезде контрольного пункта, если что-то было нарушено, они посредством технологии DSRC передают сигнал. Это уже повод остановить машину и проверить запись.

DSRC используется для считывания данных с транспондера, но не позволяет передавать большой пакет информации. Хотя смарт-тахографы нового поколения уже передают не только сигнал о том, что где-то было нарушение, но и полную информацию об этом нарушении.

Онлайн-тахограф - это полностью отечественная разработка. Он оснащен модулем автоматической передачи информации о зафиксированных нарушениях по мобильной связи. Это позволяет в режиме реального времени осуществлять передачу контролерам данных о нарушениях водителями времени управления транспортным средством и отдыха, а также ограничений скорости и маршрута движения.

Тахограф незамедлительно сообщит о нарушении и поставит электронную подпись под передаваемыми данными, что обеспечит их юридическую значимость

Если связь отсутствует, тахограф продолжает записывать данные и незамедлительно передает их в контрольные органы сразу же при появлении устойчивого сигнала.

При этом передающиеся тахографом данные - юридически значимые. Это обеспечивается электронной подписью, используемой блоком СКЗИ (средство криптографической защиты информации) тахографа. Тахограф, по сути, подписывается под передаваемой информацией. Такого не обеспечивают смарт-тахографы. Тут мы значительно опередили иностранных производителей.

Юридическая значимость информации позволяет в режиме онлайн оформлять штраф на водителя, а также на собственника машины. Тем более что известно, кто в момент нарушения управлял машиной. Ведь водитель использует свою персональную карту. При использовании смарт-тахографов второго поколения, которые передают информацию о нарушениях, все равно необходимо остановить машину, считать данные прибора и только после этого оформлять постановление или протокол.

Применение же онлайн-тахографа обеспечивает не просто возможность, а гарантию контроля за режимом труда и отдыха, скорости, а также маршрута. Это позволит повысить безопасность на дорогах. Ведь каждый водитель будет знать, что про любое нарушение, независимо от того, что поблизости нет ни инспектора, ни камеры фотовидеофиксации, тут же станет известно.

У автотранспортных предприятиях появится возможность в режиме онлайн получать информацию о местонахождении его транспорта. А также в режиме реального времени мониторить движение его машин, а также оценивать стиль вождения и количества нарушений каждого водителя.

Кроме того, как отметил Николай Виблый, объективный постоянный непредвзятый контроль - это единственный действенный инструмент защиты трудовых прав и интересов водителя. Такой тахограф не позволит работодателю заставлять водителя перерабатывать и работать, что называется, на износ.

В качестве пилотного проекта онлайн-тахографами оснастят 500 автобусов в разных регионах. На них обкатают взаимодействие этих устройств с автоматизированной информационной системой "Тахографический контроль", а также получение информации контролирующими органами.

Когда такими тахографами будут оборудованы все автомобили перевозчиков, это позволит не только создать цифровой контроль, но и повысить эффективность перевозок, улучшить транспортную логистику, а также обеспечит развитие транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса. Ведь в системе будет весь транспорт, все водители, на нем работающие, все маршруты и их особенности. Это глобальный проект, но он того стоит.