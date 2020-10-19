В России вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО

Российские автомобилисты теперь могут приобрести ОСАГО через маркетплейс. Такая возможность появилась с 19 октября в рамках поправок в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Как пишет ТАСС, комиссия за оформление документа на данной финансовой платформе взиматься не будет. Также сообщается, что стоимость полиса должна соответствовать стоимости полиса на официальном сайте страховой компании.

Для приобретения нового полиса ОСАГО нужно предъявить действующую диагностическую карту. При этом автовладельцы, купившие страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должны предоставить страховой компании этот документ уже до 31 октября.

С помощью маркетплейсов жители страны могут дистанционно заключать сделки, которые связаны с финансовыми инструментами, предоставлением банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и другое.