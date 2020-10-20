Apple запустила музыкальный канал

Компания Apple запустила потоковый сервис Apple Music TV, где будут круглосуточно транслироваться музыкальные видеоклипы. Канал доступен пользователям бесплатно, но пока только в США. Вполне возможно, что в будущем его запустят и по всему миру.

Пользователям обещают эксклюзивные видеопремьеры, "живые" выступления артистов, мероприятия с участием специальных гостей. Во время открытия сервиса "яблочная" корпорация показала клипы на сто самых популярных песен в США по версии музыкального сервиса Apple Music.

Также Apple планирует показывать на канале документальные музыкальные фильмы. Как пишет американский журнал Variety, полнометражный фильм о певице Билли Айлиш The World"s a Little Blurry выйдет уже в феврале 2021 года. Variety сообщает, что с момента запуска Apple Music в 2015 году Apple произвела множество музыкального контента, например собственные видеоклипы, интервью и многое другое. Новый сервис напоминает музыкальный канал MTV. Именно он в 1981 году впервые в мире начал транслировать музыкальные клипы различных исполнителей, а в качестве ведущих выступали специальные люди, которые выбирали, какой клип будет следующим.

Ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов считает, что новый музыкальный сервис Apple ждет успех. "В отличие от стримингового сервиса Apple Music, за который нужно платить, Apple Music TV будет бесплатным, что привлечет новую аудиторию, - считает он. - Сейчас пользователям нужно музыкальное телевидение, поскольку тот же Google консолидирует свои музыкальные сервисы вокруг YouTube Music".

Сервис доступен в приложении Apple Music.