Блогер разобрал новый Haval H5: кузов без оцинковки и ржавая рама

Haval H5 появился в салонах официальных дилеров марки в мае 2020 года, и ещё до старта продаж получил прозвище "убийца "Патриота", но стал ли "китаец" лучше, чем предшествующий Hover H5 и есть ли у него оружие, против которого отечественный внедорожник не устоит?

Это проверили специалисты из "Клубного сервиса", которые традиционно разобрали автомобиль практически полностью. Антикоррозионная обработка оставляет желать лучшего: её производили после того, как закрепили кузов на раме. Однако все швы обработаны герметиком, в том числе на колёсных арках и снизу дверей. В полости последних залит антикоррозионный состав (по-народному - полости промовилены).

Самое большое разочарование - антикор отсутствует на порогах - элементах, которые в первую очередь покрывались ржавчиной на Hover H5.

Сняв лакокрасочное покрытие, а также несколько слоёв грунта, металл был обработан кислотным составом с целью проверить, есть ли у кузова оцинковка, о которой заявляет производитель. По мнению "Клубного сервиса", кузов не оцинкован. В качестве примера был проведён эксперимент с кузовной панелью старой японской иномарки, металл которой точно имеет оцинкованное покрытие.

Видимый очаг коррозии был обнаружен на раме: в месте её крепления к усилителю.

Купить Haval H5 в настоящее время можно начиная от 1 249 000 рублей. Внедорожник можно купить с двигателем мощностью 150 или 177 л.с., оба агрегатируются МКП и системой полного привода. Компания предоставляет 6-летнюю гарантию от сквозной коррозии кузова. Производство Haval H5 осуществляется на заводе в Туле.