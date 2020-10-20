Экс-президент Гондураса стал участником испытаний российской вакцины

Бывший президент Гондураса Мануэль Селайя, возглавлявший страну с 2006 по 2009 годы, прибыл в Венесуэлу, чтобы принять участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом политик сообщил в своем Twitter.

По его словам, народ Венесуэлы и президент Николас Мадуро позволили стать участником третьей фазы испытаний, которые проходят в научном центре в Каракасе. Селайя отметил, что почувствовал лишь небольшую сонливость после вакцинации. "Я в отличном состоянии", - цитирует ТАСС политика.

Напомним, в начале октября в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На прошлой неделе Мадуро объявил, что начались клинические испытания препарата. В них участвуют две тысячи волонтеров. В будущем предполагается наладить производство вакцины на территории Боливарианской республики.