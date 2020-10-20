Эксперт подсказал способы отключить слежку по смартфону

Практически все приложения, которые владелец устанавливает на свой телефон, собирают данные: о местах, в которых он бывает, интересам поиска в интернете, для последующего адресного предложения различных рекламных продуктов и услуг. Отключить слежку с их стороны можно удалив ряд приложений со смартфона, поясняет руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.

"В эпоху всеобщей цифровизации приватности и личных данных фактически не существует. Однако, чтобы ваш смартфон передавал меньше информации, можно отключить мобильный интернет, Wi-Fi и Bluetooth, геолокацию", - цитирует эксперта "Прайм".

Как пояснил Евгений Черток, полностью исключить возможность сбора данных с вашего телефона невозможно. Даже кнопочный аппарат можно отслеживать через сотового оператора.

Ранее в Роскачестве назвали ситуацию, которая требует срочного отключения интернета и смартфона. Это стоит сделать, если вы заметили подозрительно высокий расход трафика. Одной из причин может быть случайно закаченная в аппарат вирусная программа.