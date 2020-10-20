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Рубрика: Общество

Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова сделали прогноз развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в России. По их данным, пик заболеваемости в нашей стране пойдет на спад в первых числах ноября.

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Прогноз основан на анализе числа заболевших и суточного прироста количества выполненных тестов, а также их соотношения, пишет РИА Новости. Также эксперты рассчитали индекс интенсивности инфицирования.

Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых ОРВИ, ожидается снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября этого года. Специалисты также отметили, что снижение темпов роста заболеваемости наступит в тот момент, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.

Ранее, 12 октября, в Роспотребнадзоре озвучили сроки выхода на плат по заболеваемости коронавирусом. Отмечалось, что это может произойти в течение следующих 10-20 дней. Такие сроки специалисты объяснили тем, что многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября - начале октября.

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