Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 337-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности"

Принят Государственной Думой 29 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3031; 2007, N 31, ст. 4008; 2008, N 18, ст. 1939; 2014, N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4237) следующие изменения:

1) в статье 9:

а) в части шестой слова "на сайтах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений, иных организаций" заменить словами "на сайте федерального органа государственной регистрации";

б) дополнить частью седьмой следующего содержания:

"Порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, устанавливается федеральным органом государственной регистрации.";

2) в статье 10:

а) в части шестой слова "исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений" заменить словами "государственной регистрации";

б) дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания:

"Копия решения о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения, копия вступившего в законную силу решения суда об удовлетворении жалобы общественного или религиозного объединения на решение о приостановлении его деятельности и копия вступившего в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, направляются соответствующими должностным лицом или органом в федеральный орган государственной регистрации в трехдневный срок со дня принятия либо вступления в законную силу соответствующего решения.

Порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, устанавливается федеральным органом государственной регистрации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин