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Рубрика: Происшествия

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Эскадрилья Бе-200 может стать международной
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов выступил с важной инициативой. Он предложил создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200, которая сможет тушить пожары в любой точке планеты.
Самолет-амфибия Бе-200ЧС и летает, и пожары тушит очень эффектно и эффективно. Фото: Марина Лысцева/ ТАСС Самолет-амфибия Бе-200ЧС и летает, и пожары тушит очень эффектно и эффективно. Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Самолет-амфибия Бе-200ЧС и летает, и пожары тушит очень эффектно и эффективно. Фото: Марина Лысцева/ ТАСС

"Создание специализированной эскадрильи станет важным международным гуманитарным проектом. При этом нашим приоритетом остается наращивание возможностей авиационного пожаротушения МЧС России. Мы рассчитываем, что в ближайшее время в рамках обновления парка Бе-200 МЧС России будет принято решение о заказе шести новых самолетов. Это позволит начать формирование эскадрильи, основу которой составят выведенные из эксплуатации министерства Бе-200 ранних годов производства", - сказал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Морская авиация получила первый самолет-амфибию Бе-200ЧС

То есть получается, что основу международной эскадрильи должны составить совсем не новые самолеты. Устроит ли это мировое сообщество? А ведь можно было бы сформировать не эскадрилью, а целый флот самолетов-амфибий, состоящий из новых машин.

Лучше всех нелегкую судьбу Бе-200 знает Александр Явкин - человек, создавший этот уникальный самолет-амфибию. С 1990 до 2016 года он занимал пост заместителя генконструктора ПАО "ТАНТК имени Г.М. Бериева". Был главным конструктором Бе-200. И все эти годы пытался продвинуть машину в ее противопожарном варианте на мировой рынок.

Вот что Александр Васильевич рассказал "Российской газете":

- Практическая основа для создания так называемой "Евроэскадрильи" для тушения пожаров и спасения людей была заложена 25 июня 2008 года на международной конференции в Женеве. В ней, кстати сказать, принимал участие тогдашний глава МЧС Сергей Шойгу. На той конференции была подписана Административная договоренность между Генеральным директоратом по окружающей среде ЕС и МЧС России о сотрудничестве, взаимной помощи и авиационной поддержке при реагировании на чрезвычайные ситуации.

В 2011 году во Франции прошли специальные совместные испытания по применению самолета-амфибии Бе-200ЧС-Е, которые подтвердили все заявленные характеристики самолета и заинтересованность ЕС в российском самолете-амфибии как наиболее эффективном авиационном средстве пожаротушения.

США готовы были взять 10 самолетов и даже предлагали собирать Бе-200 на территории их страны

Более того, годом раньше мы получили очень выгодное предложение из Соединенных Штатов. В апреле 2010 года, по итогам демонстрационных полетов Бе-200ЧС в штате Калифорния, между ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и компанией ТТЕ International Inc. был подписан контракт на поставку 10 пожарных самолетов Бе-200ЧС-Е. Пожарные авиационные агентства (Cal Fire, IAB), пожарные службы штатов Аляска, Вашингтон, Калифорния, даже Государственный департамент США выразили готовность к рассмотрению вопросов поставки в США российских самолетов-амфибий. То есть десять лет назад можно было создать американо-российскую авиагруппу по борьбе с пожарами. Не сложилось. Почему? Да только потому, что у нас в области авиастроения очень много эффективных менеджеров, но, похоже, нет ни одного нормального управленца.

За океаном очень сложная система допуска чужих самолетов в небо Соединенных Штатов и Канады. Чтобы все это упростить, американцы даже предлагали собирать Бе-200 на территории их страны. Для решения этого вопроса от нас требовались определенные шаги в правовой области, в технологии, в финансовой сфере. Все это окупилось бы сторицей.

Парадоксально, в руководстве ОАК не нашлось людей, способных взяться за решение не cтолько государственной, сколько мировой проблемы пожаротушения с помощью авиации.

И сейчас идея использования Бе-200 на территории США остается актуальной. Но над воплощением в жизнь этой идеи никто не работает.

В 2018 году мною в высшие кабинеты было направлено предложение по "Мегапроекту Бе-200". В нем обоснованно говорилось, где можно взять несколько миллиардов долларов для создания воздушного флота из 100 самолетов-амфибий Бе-200. Не из шести самолетов, о которых сейчас говорится, а из сотни. Это не блеф.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года

На Западе активно работают схемы так называемых карбоновых кредитов. Организациям и даже частным лицам выдаются огромные кредиты, если они работают над снижением выбросов в атмосферу углекислого газа. Каждый лесной пожар - это гигантские выбросы углекислого газа с одновременным выжиганием кислорода.

Требуется рассчитать и обоснованно доказать, сколько такого газа выделяется при лесном пожаре и сколько кислорода сгорает. А дальше - дело чисто банковских технологий.

В своих письмах я подробно объяснял, как получить карбоновый кредит именно под проект Бе-200. От всех, к кому я обращался, ответы пришли вежливые, но ни о чем. Кто-то вообще не ответил.

Тем не менее я не теряю надежду на то, что самолет-амфибия, которому я отдал значительную часть своей жизни, сыграет роль в том, чтобы таких природных пожаров, которые бушевали в этом году на всей планете, больше не случалось. Гасить пламя нужно и можно в самом зародыше.

Происшествия ЧП Пожары Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Госкорпорации Ростех Правительство МЧС Лесные пожары

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