Фурам запретят закрывать номера на пунктах весогабаритного контроля

Большегрузам запретят проезжать автоматические пункты весогабаритного контроля с нечитаемыми государственными номерами, чтобы они не скрывали перевес. Проект порядка движения фур через пункты контроля разработал Минтранс, документ проходит общественное обсуждение.

Водителей фур о въезде на пункт весового контроля вместо надписей будут уведомлять с помощью новых специальных дорожных знаков. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Нарушения могут фиксироваться автоматическими средствами с функцией фото- и видеозаписи, пояснили "Российской газете" в Минтрансе. За нарушения предусмотрены штрафы.

Однако автоматику можно обмануть. "По информации владельцев федеральных автодорог, полученной из автоматизированной системы мониторинга интенсивности и состава транспортного потока, порядка 350 тысяч грузовых транспортных средств в 2020 году уклонились от весового и габаритного контроля", - сообщили в Минтрансе.

По данным Счетной палаты, ежегодно недоплата в бюджет от перегруженных автомобилей составляет более 40 млрд рублей. Эти деньги могли бы пойти на восстановление дорог.

Водителям грузовиков запретят использовать какие-либо устройства или материалы, препятствующие идентификации госномеров, а также видоизменять, скрывать или устанавливать нестандартные номера. Кроме того, в зоне автоматического весогабаритного контроля предполагается запретить разворот или остановку транспортного средства, а также использование фары-прожектора и фары-искателя. Информировать водителей о въезде и выезде из зоны контроля будут с помощью специальных дорожных знаков.

В России очень большое количество транспорта ездит с перегрузом, признает президент Ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. "Явно выраженный перегруз существует в строительном секторе - это перевозка песка, щебня, стройматериалов. С перегрузом идут зерновозы, также другая сельхозпродукция перевозится с нарушением законодательства", - говорит он. Сами перевозчики хотели бы ездить по правилам. Но на нарушения толкают заказчики. Они стремятся снизить цены, а потому некоторые перевозчики ради снижения издержек вынуждены отправлять в рейс автомобили с перегрузкой в два, три и даже четыре раза.

Помимо автоматических пунктов на дорогах нужна тотальная система контроля, считает Матягин. Груз стоит взвешивать при отправке, чтобы перевозчик знал, сколько товара он везет, и затем у грузополучателя, чтобы и конечное звено несло ответственность за нарушения.

Кроме того, на выезде из пунктов контроля должны быть установлены информационные табло, где бы сразу отражалась информация о перегрузе. Нужны также контрольные весы, где водители могли бы перепроверить вес, отмечает Матягин.