Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 322-ФЗ "О внесении изменений в статью 430 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 30 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 430 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2016, N 27, ст. 4176; N 49, ст. 6844; 2017, N 1, ст. 16; N 49, ст. 7307; 2019, N 39, ст. 5375; 2020, N 24, ст. 3746) следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) в подпункте 1:

в абзаце втором слова "26 545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года" заменить словами "32 448 рублей за расчетный период 2021 года, 34 445 рублей за расчетный период 2022 года, 36 723 рублей за расчетный период 2023 года";

в абзаце третьем слова "26 545 рублей за расчетный период 2018 года (29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года)" заменить словами "страховых взносов, установленном абзацем вторым настоящего подпункта,";

б) в подпункте 2 слова "5 840 рублей за расчетный период 2018 года, 6 884 рублей за расчетный период 2019 года и 8 426 рублей за расчетный период 2020 года" заменить словами "8 426 рублей за расчетный период 2021 года, 8 766 рублей за расчетный период 2022 года, 9 119 рублей за расчетный период 2023 года";

2) в пункте 2:

а) в абзаце втором слова ", составляющего 26 545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 354 рубля за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года" заменить словами "страховых взносов, составляющего 32 448 рублей за расчетный период 2021 года, 34 445 рублей за расчетный период 2022 года, 36 723 рубля за расчетный период 2023 года";

б) в абзаце третьем слова "составляющего 5 840 рублей за расчетный период 2018 года, 6 884 рубля за расчетный период 2019 года, 8 426 рублей за расчетный период 2020 года" заменить словами "составляющего 8 426 рублей за расчетный период 2021 года, 8 766 рублей за расчетный период 2022 года, 9 119 рублей за расчетный период 2023 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного расчетного периода по страховым взносам.

Президент Российской Федерации В. Путин