Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 328-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 29 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2009, N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3431; N 31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 16; N 15, ст. 2039; N 23, ст. 3259; N 30, ст. 4598, 4601, 4605; N 45, ст. 6334; N 50, ст. 7361, 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 9, ст. 875; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685, 6696; N 52, ст. 6945; 2014, N 6, ст. 558; N 19, ст. 2303, 2310, 2333; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 43, ст. 5792; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 81, 83, 85; N 6, ст. 885; N 21, ст. 2981; N 29, ст. 4354, 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 14, ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3868; N 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; N 28, ст. 4559; N 48, ст. 6732; N 52, ст. 7485; 2017, N 15, ст. 2135; N 24, ст. 3489; N 31, ст. 4743, 4752, 4799; N 52, ст. 7935; 2018, N 1, ст. 53, 85; N 18, ст. 2569, 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4818; N 53, ст. 8446, 8456; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4108, 4111; N 44, ст. 6175; N 52, ст. 7818; 2020, N 8, ст. 919; N 14, ст. 2030; N 15, ст. 2235) следующие изменения:

1) пункт 1 части третьей статьи 150 после слов "2001 частью первой," дополнить словами "2002 частью первой,";

2) в статье 151:

а) пункт 3 части второй после цифр "2002" дополнить словами "частями второй и третьей";

б) в части третьей:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 2001, частью первой статьи 2002, статьей 256, частями первой и первой1 статьи 2581, частью первой статьи 3221 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявленных органами федеральной службы безопасности, а также о преступлениях, предусмотренных статьей 253, частями первой и второй статьи 322, частью первой статьи 323 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

пункт 9 дополнить словами ", а также о преступлениях, предусмотренных статьей 2002 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, выявленных таможенными органами Российской Федерации";

3) в части второй статьи 157:

а) пункт 2 дополнить словами ", а также о преступлениях, указанных в частях второй и третьей статьи 2002 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявленных органами федеральной службы безопасности";

б) пункт 3 после цифр "2002" дополнить словами "частями второй и третьей".

Президент Российской Федерации В. Путин