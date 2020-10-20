Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 319-Ф3 "О внесении изменения в статью 23.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 29 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Внести в часть 1 статьи 23.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 31, ст. 4009; 2010, N 1, ст. 1; 2013, N 40, ст. 5032; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 10, ст. 1416) изменение, заменив слова "(за исключением государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения)" словами "(за исключением органа, осуществляющего государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения")".

Президент Российской Федерации В. Путин