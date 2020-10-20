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20.10.2020 14:01
Рубрика: Легковые авто

Концерн Hyundai заплатит миллиарды долларов за дефектные моторы

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai Motor потратит 2,9 млрд долларов на исправление дефектных двигателей и выплату компенсаций потребителям.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Как сообщает Reuters, с Hyundai спишут 1,8 млрд долларов, c Kia - 1,1 млрд долларов.

В 2015 и 2017 годах вышеупомянутые корейские производители отозвали около 1,7 миллиона автомобилей в США. Причиной крупной отзывной кампании стал повышенный риск аварий из-за возможного отказа ДВС.

В бензиновых двигателях Theta II GDI объёмом 2,0 и 2,4 литра соответственно был выявлен дефект коленчатого вала и подшипников в виде металлической стружки, которая мешала проходить маслу через шатунные подшипники. Всему виной некачественная мехобработка. Моторы Theta II GDI установлены на Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Kia Optima.

В Hyundai заявляют, что коэффициент замены двигателей Theta II GDI оказался выше ожидаемого. Компании приходится тратить на исправление производственного брака больше денег. На фоне этой новости акции Hyundai подешевели на 2,3%, Kia - на 1%.

Отзыв Theta II GDI распространяется на рынки США и Южной Кореи. Что касается России, то сначала подобные двигатели в нашу страну не поставлялись, а после старта продаж моделей с Theta II GDI дефектов замечено не было.

#Hyundai #Kia