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20.10.2020 21:26
Рубрика: Спорт

"Краснодар" и "Ренн" назвали составы на игру Лиги чемпионов

Текст: Александр Ершов

Стали известны составы матча первого тура группы Е футбольной Лиги чемпионов между "Краснодаром и "Ренном", который состоится в среду вечером во Франции. Их обнародовал официальный сайт УЕФА.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
"Зенит" и "Краснодар" стартуют в Лиге чемпионов

Первый в истории обоих соперников начнется на стадионе "Роазон Парк" в Ренне в 22 часа по московскому времени.

В "Краснодаре" выйдут на поле следующие игроки: Сафонов (вратарь), Сорокин, Рамирес, Ольссон, Чернов, Смольников, Кайю, Берг, Уткин, Вилена, Петров.

Обратим внимание, что в стартовый состав вошли сразу шесть номинальных защитников: Сорокин, Рамирес, Чернов, Смольников, Кайю и Петров. При этом, скорее всего, Смольников и Чистяков будут действовать в середине поля. Подобное связано с многочисленными кадровыми проблемами, с которыми "быки" столкнулись перед встречей.

Дело в том, что, как уже сообщалось, перед самым вылетом во Францию сомнительные результаты тесты на коронавирус сдали форварды Евгений Марков и Реми Кабелла, а главный тренер Мурад Мусаев слег с ангиной (игрой будет руководить его помощник Артур Оленин). Поэтому все они остались в Краснодаре. А уже сегодня выяснилось, что из-за полученного в субботнем поединке с "Рубином" не сможет выйти на поле и полузащитник Виктор Классон.

А вот "Ренн" выставил практически оптимальный состав: Гомис (вратарь) , Да Силва, Далберт, Агерд, Террье, Гирасси, Камавинга, Буриго, Нзонзи, Дель Кастильо, А. Траоре.

За матчем на стадионе будут наблюдать пять тысяч зрителей.

Главный судья - Тасос Сидиропулос (Греция).

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