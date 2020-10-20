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Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" и "МЮ" намерены создать европейскую лигу

Текст: Максим Домчев

Два английских футбольных клуба, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", намерены стать участниками нового клубного турнира для европейских клубов. Организация новой лиги проходит при поддержке со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По данным Sky Sports, переговоры о создании лиги продолжаются. Предварительное название - Европейская премьер-лига, а участвовать в ней собираются клубы из пяти ведущих чемпионатов - Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.

Планируется, что этот турнир может стартовать в 2022 году, а на его создание потребуется почти пять миллиардов евро. ФИФА принимала самое непосредственное участие в идее проведения этого соревнования, которое будет интегрировано в футбольный сезон.

Победитель турнира будет определяться в серии плей-офф. При этом призовой фонд соревнования составит несколько сотен миллионов евро. В числе претендентов на участие - английские "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Арсенал". Не против такого турнира мадридский "Реал", туринский "Ювентус", мюнхенская "Бавария и французский "Пари Сен-Жермен".

Подобная идея уже несколько раз обсуждалась, однако руководители лиг, а также национальные ассоциации пока не воплотили ее в жизнь.

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