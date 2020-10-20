Производство вакцины "Спутник V" в декабре вырастет в 5 раз

"Что касается количества, мы пока параметры не изменили. До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тысяч доз, в ноябре - примерно около 800 и приблизиться к 1,5 миллионам в декабре месяце", - сказал министр.

Как ранее сообщала "РГ", По данным Минпромторга в России на сегодняшний день производятся в достаточных объемах 15 лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, по трем из них освоен весь производственный цикл, включая синтез субстанций.

На прошлой неделе Денис Мантуров также сообщил, что объемы производства вакцины "Спутник V" в России могут увеличиться до 15 миллионов доз в месяц весной 2021 года.