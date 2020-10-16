Мантуров: В России производится достаточно препаратов для лечения COVID-19

В России производятся в достаточных объемах 15 лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, по трем из них освоен весь производственный цикл, включая синтез субстанций. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках своего выступления на форуме "Биотехмед".

'Что касается лекарств, наша фарминдустрия сегодня производит в достаточных объёмах 15 лекарственных препаратов из 21, рекомендованных Минздравом для профилактики и лечения коронавируса", - сказал министр, напомнив, что в начале это было всего три препарата.

Денис Мантуров также подчеркнул, что недавно вышедшие на рынок препараты - "Олокизумаб", "Фавипиравир" и "Левилимаб", - полностью производятся в России. "По ним освоен весь производственный цикл, включая синтез субстанции", - сообщил он.

По его словам, сейчас по многим видам лекарств возможности российской промышленности превышают потребности, имеющиеся на внутреннем рынке.

В ходе своего выступления глава Минпромторга также рассказал, что сейчас промышленность готовится к массовому производству второй зарегистрированной российской вакцины от коронавируса. "В настоящий момент наши фармпроизводители, научные центры Минздрава и Роспотребнадзора объединяют свои усилия и готовятся к развёртыванию их массового производства", - сообщил Денис Мантуров.

Как сообщалось ранее, в России на данный момент зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первой стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Третья вакцина, разрабатывается Центром имени Чумакова РАН ее регистрация ожидается до конца 2020 года.