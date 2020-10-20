МИД РФ: Официального ответа США на предложение о продлении ДСНВ не поступало

Однако, как отмечают на Смоленской площади, российская сторона до сих пор не получила официального ответа США на эту ноту. "Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях. Учитывая противоречивую реакцию на сложившуюся ситуацию, хотим внести ясность", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва предлагает продлить договор на один год и готова вместе с Вашингтоном разделить политическое обязательство о "заморозке" на данный период количества имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

"Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США. Если данный подход устроит Вашингтон, то тогда выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - заключили в МИД РФ, добавив, что все-таки рассчитывают получить официальный ответ США на озвученные в ноте от 16 октября предложения.