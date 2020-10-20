Минимальный штраф в новом КоАП составит 500 рублей

В проекте нового КоАП решено поднять минимальную планку штрафов в пять раз: до 500 рублей. Об этом сообщил "РГ" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

При этом он подчеркнул, что повышение коснется только мизерных сумм: от 100 до 300 рублей. В остальном размеры штрафов останутся без изменений. Напомним, сейчас специальная рабочая группа при Минюсте активно дорабатывает проект нового КоАП.

"В целом санкции в проекте остаются на том же уровне, что и в действующем. Это принципиальное решение, - сказал Дмитрий Вяткин. - Единственное, где мы действительно увеличиваем, это статьи с санкциями в размере 100-300 рублей. Нет смысла говорить, что такие суммы уже неадекватны. Поэтому в 66 составах, где санкции были установлены в 300 рублей, подняли планку до 500 рублей".

Не будет и сторублевых штрафов, они тоже вырастут до 500. Тем не менее у людей останется возможность заплатить меньше: проект расширяет применение так называемого дисконта, когда при своевременной оплате можно заплатить только половину штрафа. Таким образом, люди, успевшие в течение 20 дней дойти до кассы, отдадут только 250 рублей.

Еще одна новость: самые распространенные водительские нарушения - превышение скорости на 20-40 километров в час - будут обнуляться после уплаты штрафа, если нарушение было зафиксировано автоматическими камерами. Это значит, что на водительской биографии не останется пятнышка, и второй раз за нарушение ПДД его не будут наказывать как нарушителя-рецидивиста. То есть санкции в следующий раз не усилятся. Как сообщил Дмитрий Вяткин, превышение скорости на 20-40 километров в час самое массовое нарушение. В прошлом году за это было назначено более 100 миллионов штрафов. Причем чрезмерный разгон фиксировали именно автоматические камеры.

Более 100 миллионов штрафов назначены за превышение скорости на 20-40 километров в час

"Мы установили, что если за превышение скорости на 20-40 километров в час, выявленное с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию, - пояснил Дмитрий Вяткин. - Зато для злостных неплательщиков административных штрафов мы предлагаем установить систему замены одного вида наказания на другой, например, не платишь штрафы - получи обязательные работы. Это гораздо продуктивней".

Также проект нового КоАП позволит с помощью видеофиксации выявлять нарушителей, которые паркуются на газонах и детских площадках. Предполагается, что в кодексе появится статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства. Сами правила пропишут местные власти. Но одна из частей данной статьи будет наказывать автолюбителей, нарушивших правила благоустройства.