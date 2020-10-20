Минсельхоз не ожидает дефицита подсолнечного масла

Министерство сельского хозяйства России не ожидает дефицита подсолнечного масла на внутреннем рынке РФ. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на информацию о подорожании сырья до рекордных 74,175 тыс. рублей за тонну.

"Минсельхоз ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой", - цитирует сообщение министерства РИА Новости.

"Министерство не прогнозирует дефицита подсолнечного масла, объемов его производства достаточно для обеспечения внутреннего рынка и активного наращивания экспорта. По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году уровень самообеспеченности России растительным маслом составит 176,3%", - уточняется в сообщении ведомства.

Как ранее сообщала "РГ", закупочная цена сырого подсолнечного масла в России за неделю поднялась на 6,6% - до 74,175 тысячи рублей за тонну на условиях вывоза франкоэлеватор (EXW, самовывоз покупателем). Причиной подорожания перерабатывающие компании называют засуху и чуть более низкий, чем ожидалось, урожай семян подсолнечника.

По данным аналитического центра "Совэкон", прогноз сбора подсолнечника в России в этом сезоне составит около 12,2 миллиона тонн. Годом ранее урожай подсолнечника в РФ составил 15,4 миллиона тонн.