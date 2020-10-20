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20.10.2020 11:45
Рубрика: Общество

Минздрав призвал ограничить соцактивность до массовой вакцинации

Текст: Светлана Ментюкова
Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал жителей страны минимизировать социальную активность и соблюдать меры профилактики коронавируса, чтобы выиграть время до массовой вакцинации. Об этом министр заявил в ходе своего выступления на Московском международном форуме инновационного развития - 2020, передает его слова ТАСС.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"Нам нужно сейчас выиграть определенное время <...>. На мой взгляд, сегодня большая надежда в <...> медицинской маске и определенных правилах поведения наших граждан <...>. Так просто профилактировать (новую инфекцию - прим. "РГ"), так просто вы можете избежать определенных проблем со здоровьем, дистанцировавшись, ограничив сейчас, в этот период визиты. Мы должны прийти к варианту доступа вакцины для всех, но при этом нам нужно выиграть время", - сказал Михаил Мурашко.

Фото: РИА Новости
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По данным ведомства, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор выдала разрешение на ввод в гражданский оборот уже двух серий вакцин против новой коронавирусной инфекции. Ранее Михаил Мурашко также сообщал, что массовая поставка вакцины против коронавируса может начаться в конце ноября или в декабре.

Как сообщалось ранее, в России на данный момент зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первой стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Третья вакцина, разрабатывается Центром имени Чумакова РАН ее регистрация ожидается до конца 2020 года.

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