Можно ли допускать самозанятых к перевозкам?

Допустить самозанятых к автобусным перевозкам и перевозкам грузов практически невозможно. В такси их можно допустить, но при условии солидарной ответственности водителя и агрегатора. К такому выводу пришли эксперты рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта.

Идею разрешить работу в такси самозанятым гражданам предложили агрегаторы, которые настаивают на внесении соответствующих поправок в закон о такси. Чуть позже и правительство поручило рассмотреть вопрос о привлечении этой категории граждан к транспортным перевозкам. Однако, как наглядно объяснили эксперты, даже в такси вводить самозанятых надо поэтапно, с огромной осторожностью и многочисленными условиями.

Как пояснил заместитель департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин, чтобы допустить самозанятых к работе в такси, потребуется изменить 15 нормативных актов. Необходимо, чтобы были организованы удаленный медосмотр, электронный путевой лист, создан цифровой профиль водителя. Необходимо изменить требование к оформлению автомобиля такси, организовать государственный региональный контроль как за любым ИП или юрлицом, работающим в такси.

Законопроект, предложенный агрегаторами, предусматривает работу самозанятых только через агрегаторов. Значит, агрегаторы должны обеспечить им социальный пакет: льготы, больничные, оплату выходных и отпусков, а также соблюдение режима труда и отдыха. Кстати, сейчас 57 процентов таксистов работают более 12 часов в сутки.

Не менее важный фактор - ответственность, в том числе материальная. Правозащитник Елена Гращенкова привела пример. В случае если в ДТП хирург лишился рук, то причиненный ему ущерб не покроет никакая страховка.

Чтобы допустить самозанятых к работе в такси, потребуется изменить 15 нормативных актов

По Гражданскому кодексу, если виновник - работник компании, то компания должна компенсировать ущерб. Но самозанятый - физическое лицо. А нормы Гражданского кодекса неприменимы в отношениях между такими лицами.

Поэтому должна быть установлена субсидиарная ответственность таксиста и агрегатора. Либо надо признать агрегатора работодателем, тем более что все признаки трудовых отношений налицо. Агрегатор устанавливает тариф, ограничивает рабочее время, наказывает водителя. Осталось только оплачивать социальный пакет и нести ответственность за своего работника, считают эксперты.