Принят Государственной Думой 30 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3429; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; 2003, N 28, ст. 2886; 2004, N 34, ст. 3517; 2005, N 30, ст. 3118; 2006, N 31, ст. 3450; 2007, N 1, ст. 31; 2008, N 30, ст. 3614; 2010, N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6248; 2011, N 1, ст. 37; N 23, ст. 3265; N 30, ст. 4606; N 49, ст. 7016; 2012, N 49, ст. 6749; 2013, N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4046; N 40, ст. 5033, 5037, 5038; 2014, N 26, ст. 3393; N 48, ст. 6647; 2015, N 48, ст. 6685, 6687, 6691; 2016, N 15, ст. 2064; N 22, ст. 3092; N 49, ст. 6844; 2017, N 31, ст. 4803; N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7307; 2018, N 1, ст. 20; N 30, ст. 4534; N 32, ст. 5094; N 49, ст. 7496; 2019, N 31, ст. 4414, 4443; N 39, ст. 5371, 5375; 2020, N 12, ст. 1657) следующие изменения:

1) в статье 33343:

а) пункт 1 после слов "на разведку и добычу нефти" дополнить словами "или на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых";

б) подпункт 1 пункта 3 после слов "деятельность по" дополнить словами "разработке технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,";

2) в статье 33344:

а) абзац первый пункта 6 дополнить словами ", если иное не установлено пунктом 8 настоящей статьи";

б) абзацы первый и второй пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7. Организация освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика в отношении участка недр, указанного в абзаце первом подпункта 2 или абзацах втором и третьем подпункта 3 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса, до 1-го числа квартала, следующего за кварталом, в котором применительно к такому участку недр выполнено условие о представлении организацией в налоговый орган уведомления о реализации ею права на исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу в отношении такого участка недр, если иное не установлено настоящим пунктом.

Организация вправе начать применение налога в отношении такого участка недр с 1-го числа квартала, в котором организацией представлено соответствующее уведомление, в случае указания в уведомлении информации о реализации ею такого права начиная с указанной даты.";

в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Для участков недр, которые указаны в подпункте 1 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса и в отношении которых представлено уведомление об освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу, допускается применение налога в случаях, указанных в настоящем пункте.

Налог применяется с 1 января 2021 года в отношении участка недр, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если до 31 марта 2021 года в отношении такого участка недр организацией - пользователем участка недр было подано в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика (по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика для организаций, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков) уведомление в произвольной форме о начале исчисления налога в отношении такого участка недр с 1 января 2021 года.";

3) в статье 33345:

а) в пункте 1:

в абзаце втором подпункта 2 слова "1 января года, следующего за годом вступления в силу настоящей главы," заменить словами "31 декабря 2021 года";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) участок недр отвечает одному из следующих требований:

имеет историческую степень выработанности запасов нефти (СИВЗ) больше 0,8 или равную 0,8;

расположен полностью или частично в границах Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской области (за исключением морских месторождений углеводородного сырья, а также месторождений, частично расположенных в границах внутренних морских вод и (или) территориального моря Российской Федерации);

расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:

Требование настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзаце четвертом настоящего подпункта, признается выполненным при соблюдении в отношении таких участков недр одновременно следующих условий:

степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года равна значению или превышает значение 0,2 либо равна значению или превышает значение 0,1, если по состоянию на 1 января 2017 года участок недр находится в разработке не менее шести лет, что подтверждается данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2011 года, в соответствии с которыми степень выработанности запасов нефти такого участка недр превышает значение 0,01;

степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2017 года не превышает значения 0,8.

Требования настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, признаются выполненными при условии представления организацией - пользователем такого участка недр в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика (по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика для организаций, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков) уведомления в произвольной форме о реализации ею права на исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу в отношении такого участка недр;";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) участок недр расположен севернее 65 градуса северной широты полностью в границах Республики Коми или расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Оренбургской области, Самарской области, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:

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Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при соблюдении в отношении такого участка недр одновременно следующих условий:

степень выработанности запасов нефти на участке недр меньше значения 0,05 или равна значению 0,05 по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года либо на 1 января года вступления в силу настоящей главы для участков недр, по которым запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года;

начальные извлекаемые запасы нефти участка недр составляют менее 45 миллионов тонн по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года либо на 1 января года вступления в силу настоящей главы для участков недр, по которым запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года.";

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Для целей настоящей статьи историческая степень выработанности запасов нефти (СИВЗ) определяется по следующей формуле:

С ИВЗ = N/V

где N - сумма накопленной добычи нефти на конкретном участке недр (включая потери при добыче) в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествующем году налогового периода;

V - сумма извлекаемых запасов нефти всех категорий на 1 января 2006 года и накопленной добычи с начала разработки конкретного участка недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2006 года. В случае, если запасы нефти по конкретному участку недр не были поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2006 года, начальные извлекаемые запасы нефти (V) определяются на основании данных государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором запасы нефти по этому участку недр впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых.";

4) в пункте 2 статьи 33346:

а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"ЦГАЗ - оптовая цена на газ за календарный месяц, используемая в качестве предельного минимального уровня оптовых цен на газ, утвержденная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", для соответствующего субъекта Российской Федерации, где расположен на 50 и больше процентов своей площади участок недр, в отношении которого исчисляется налог, выраженная в рублях за тысячу кубических метров (без налога на добавленную стоимость). В случае отсутствия утвержденной оптовой цены на газ для соответствующего субъекта Российской Федерации показатель ЦГАЗ для такого субъекта Российской Федерации принимается равным величине ЦВ, определяемой в порядке, установленном пунктом 4 статьи 3424 настоящего Кодекса.";

б) абзац девятый после слов "реализация газа" дополнить словами "и (или) попутного газа";

в) в абзаце одиннадцатом слово "среднеарифметическое" заменить словом "средневзвешенное";

5) в статье 33347:

а) в пункте 1 слово "непосредственно" исключить;

б) в пункте 5:

в подпункте 4 слово "включая" исключить, слова "законодательством о недрах Российской Федерации" заменить словами "законодательством Российской Федерации о недрах";

в подпункте 8:

слово "транспортировки;" заменить словом "транспортировки.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Для участков недр, в отношении которых в соответствии с техническим проектом разработки месторождения предусмотрена отгрузка добытых нефти и (или) газового конденсата через морские нефтеналивные терминалы на морские, речные суда и (или) суда смешанного (река - море) плавания, в составе расходов, предусмотренных настоящим подпунктом, учитываются расходы на хранение и транспортировку (доставку) добытых на участке недр нефти и (или) газового конденсата, осуществляемые налогоплательщиком до места перехода права собственности на углеводородное сырье к третьим лицам.

Для участков недр, расположенных в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), в составе расходов, предусмотренных настоящим подпунктом, учитываются осуществленные налогоплательщиком расходы на хранение и транспортировку (доставку) добытых на участке недр нефти и газового конденсата до места передачи добытого углеводородного сырья оператору магистральных нефтепроводов, являющемуся субъектом естественной монополии, и (или) третьим лицам для транспортировки железнодорожным транспортом, морскими, речными судами или судами смешанного (река - море) плавания;";

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) расходы на услуги по транспортировке сырья (материалов) и других видов грузов до мест хранения и добычи, доставке до мест добычи и вахтовых поселков работников, состоящих в штате налогоплательщика и (или) в штате организации, с которой налогоплательщиком заключен договор, и (или) работающих по договорам гражданско-правового характера.";

6) в статье 33348:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае получения налогоплательщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, и (или) бюджетных инвестиций, и (или) иных аналогичных выплат на возмещение (осуществление) затрат в виде расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого имущества, доведение его до состояния, пригодного для использования, и (или) расходов на осуществление достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации объектов, относящихся к амортизируемому имуществу, фактические расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку соответствующего амортизируемого имущества, доведение его до состояния, пригодного для использования, его дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) частичную ликвидацию уменьшаются на сумму таких субсидий (бюджетных инвестиций, иных аналогичных выплат).";

б) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Фактические расходы, связанные с производством и реализацией, признаются в порядке, установленном статьей 261 (в части расходов на освоение природных ресурсов, за исключением расходов на строительство (бурение) разведочных и поисково-оценочных скважин), статьями 262, 272 и 325 настоящего Кодекса. Расходы на строительство (бурение) разведочных и поисково-оценочных скважин признаются в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящей статьи.";

в) пункт 4 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) при прекращении использования объекта амортизируемого имущества, за исключением его реализации или иного выбытия (включая ликвидацию), для осуществления видов деятельности, указанных в пункте 3 статьи 33343 настоящего Кодекса, с учетом положений пункта 4 статьи 33343 настоящего Кодекса на участке недр до истечения трех последовательных налоговых периодов после налогового периода, в котором такой объект был введен в эксплуатацию;

5) при реализации или ином выбытии (включая ликвидацию) объекта незавершенного капитального строительства до истечения срока, установленного подпунктом 3 настоящего пункта.";

г) в пункте 5:

в абзаце первом слова "в подпункте 1 или 2" заменить словами "в подпункте 1, 2, 4 или 5";

абзац второй после слов "или модернизации" дополнить словами ", или с начала повторного использования объекта амортизируемого имущества для осуществления видов деятельности, указанных в пункте 3 статьи 33343 настоящего Кодекса, с учетом положений пункта 4 статьи 33343 настоящего Кодекса на участке недр", дополнить словами "или за месяцем, в котором вновь началось его использование в деятельности по освоению участка недр";

7) в пункте 3 статьи 33349:

а) в абзаце четвертом слова "для соответствующего района добычи нефти" заменить словами "для соответствующего района, где расположены коммерческие узлы учета нефти (газового конденсата), на которых осуществляется передача добытой на участке недр нефти (газового конденсата) организациям, осуществляющим транспортировку (перевозку) нефти (газового конденсата) по системе магистральных нефтепроводов, железнодорожным и автомобильным транспортом, морскими, речными судами или судами смешанного (река - море) плавания, либо реализация нефти (газового конденсата) третьим лицам без сдачи третьим лицам для транспортировки (далее в настоящем пункте - район сдачи нефти),";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"В случае, если индикативный тариф на транспортировку нефти (ТИНГК) для соответствующего района сдачи нефти не определен, значение ТЗ в отношении такой нефти (газового конденсата), добытой на участке недр, принимается равным 0.

В случае, если нефть (газовый конденсат) добыта на участке недр, в отношении которого в соответствии с техническим проектом разработки месторождения предусмотрена отгрузка добытой нефти (газового конденсата) через морские нефтеналивные терминалы на морские, речные суда и (или) суда смешанного (река - море) плавания, индикативный тариф на транспортировку нефти (ТИНГК) в отношении такой нефти (газового конденсата) определяется в порядке, установленном настоящим пунктом, для соответствующего района, где осуществляется переход права собственности на такую нефть (газовый конденсат) к третьим лицам.";

8) в статье 33351:

а) в пункте 1 слова "вправе уменьшить" заменить словом "уменьшает";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Для налоговых периодов, дата начала которых приходится на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно, налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период не может быть уменьшена на сумму убытков (исторических убытков), полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50 процентов.

Положения настоящего пункта не применяются при определении налоговой базы по участкам недр, указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса.";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Налогоплательщик переносит на будущее сумму понесенного в текущем налоговом периоде убытка с учетом коэффициента индексации убытка, определяемого в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, коэффициент индексации убытка принимается равным:

1,163 - для налоговых периодов, закончившихся до 1 января 2020 года;

1,07 - для иных налоговых периодов.

В целях определения налоговой базы по участкам недр коэффициент индексации убытка принимается равным:

1,1 - по участкам недр, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса;

1,163 - по участкам недр, указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса.";

г) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

"При этом сумма переносимого убытка на налоговый период, следующий за текущим, определяется как произведение суммы неперенесенного убытка и коэффициентов индексации убытка, определенных в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи для каждого налогового периода начиная с налогового периода, в котором определен неперенесенный убыток, и до текущего налогового периода (включительно).";

д) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. В случае перехода права пользования участками недр в результате реорганизации организации независимо от формы реорганизации и связанного с этим событием переоформления лицензий на пользование соответствующими участками недр суммы убытков (исторических убытков), не перенесенные для целей налогообложения налогом у реорганизованной организации, являющейся налогоплательщиком налога, учитываются у налогоплательщика - правопреемника реорганизованной организации в порядке, установленном настоящей главой.";

9) в статье 33352:

а) подпункт 2 пункта 2 после слов "Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" дополнить словами "(в редакции, действовавшей на 31 декабря 2020 года)";

б) в пункте 4 слова "вправе уменьшить" заменить словом "уменьшает";

в) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"6. Налогоплательщик переносит на будущее сумму определенного для последнего календарного года ретроспективного периода исторического убытка с учетом коэффициента индексации ретроспективного убытка.

Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, коэффициент индексации ретроспективного убытка принимается равным:

1,163 - для календарных годов, закончившихся до 1 января 2020 года;

1,07 - для календарных годов начиная с 1 января 2020 года.

В целях определения налоговой базы по участкам недр коэффициент индексации ретроспективного убытка принимается равным:

1,1 - по участкам недр, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса;

1,163 - по участкам недр, указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса.

Налогоплательщик уменьшает расчетный финансовый результат календарного года ретроспективного периода на сумму исторического убытка, определенного для предыдущего календарного года ретроспективного периода с учетом коэффициента индексации ретроспективного убытка (далее в настоящей главе - перенос исторических убытков в пределах ретроспективного периода).

7. Сумма исторического убытка, учитываемого при определении расчетного финансового результата календарного года, следующего за годом, для которого был определен такой исторический убыток, определяется как произведение суммы не перенесенного в пределах ретроспективного периода исторического убытка и коэффициентов индексации ретроспективного убытка, определенных в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи для каждого календарного года начиная с года, в котором определен неперенесенный исторический убыток, и до календарного года (включительно), предшествующего календарному году, за который определяется финансовый результат.

Исторический убыток, не перенесенный в пределах ретроспективного периода, признается убытком для целей исчисления налога в размере, определенном по состоянию на последнее число первого налогового периода по налогу, и переносится на будущее в порядке, установленном настоящим пунктом, с учетом требования, указанного в пункте 11 статьи 33351 настоящего Кодекса.

Сумма переносимого исторического убытка на налоговый период определяется с учетом требования, установленного пунктом 5 настоящей статьи, как произведение суммы не перенесенного в пределах ретроспективного периода исторического убытка и коэффициента индексации ретроспективного убытка, определенного в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи для каждого календарного года начиная с года, в котором определен такой неперенесенный исторический убыток, и до календарного года (включительно), предшествующего календарному году налогового периода.";

г) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Суммы исторических убытков, полученных реорганизованной организацией, которая была освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на основании положений, предусмотренных статьей 33344 настоящего Кодекса, могут быть учтены у налогоплательщика - правопреемника реорганизованной организации в составе исторических убытков в порядке, установленном настоящей главой, в случае перехода права пользования участками недр в результате реорганизации организации и связанного с этим событием переоформления лицензий на пользование недрами по соответствующим участкам недр.";

10) в пункте 4 статьи 33355:

а) в абзаце первом слова "на участке недр" заменить словами ", добытого на участке недр,", после слов "(отчетный) период" дополнить словами ", определяемая в соответствии со статьей 33346 настоящего Кодекса";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"сумму предельных расходов на добычу углеводородного сырья, определяемую как произведение количества добытой за налоговый (отчетный) период нефти на участке недр, определяемого в соответствии с подпунктом 6 пункта 5 статьи 33343 настоящего Кодекса, и значения удельных расходов в размере 7 140 рублей (8 600 рублей начиная с 1 января 2024 года). Указанное значение удельных расходов подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год. При этом до 2021 года включительно значение коэффициента-дефлятора принимается равным 1.";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"Значение удельных расходов, определенное в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, округляется до целого значения в соответствии с действующим порядком округления.";

11) в статье 342:

а) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Если иное не установлено пунктами 1 и (или) 21 настоящей статьи, налогообложение производится по налоговой ставке, определяемой как произведение рентного коэффициента (КРЕНТА) и одной из следующих величин (в зависимости от вида добытого полезного ископаемого):";

абзац пятидесятый признать утратившим силу;

б) абзац восьмой пункта 3 признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Рентный коэффициент (КРЕНТА) определяется в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если иное не установлено настоящим пунктом, в отношении добытых полезных ископаемых, указанных в подпунктах 1 - 6 (за исключением торфа, горючих сланцев, сырья радиоактивных металлов, неметаллического сырья, используемого в основном в строительной индустрии, подземных промышленных и термальных вод, битуминозных пород, концентратов и других полупродуктов, содержащих золото, концентратов и других полупродуктов, содержащих серебро, общераспространенных полезных ископаемых), подпункте 8 (за исключением природных алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней), подпунктах 16 и 17 пункта 2 настоящей статьи, коэффициент КРЕНТА устанавливается в размере 3,5.

В отношении иных добытых полезных ископаемых, указанных в пункте 2 настоящей статьи, коэффициент КРЕНТА принимается равным 1.

Коэффициент КРЕНТА принимается равным 1 в отношении полезных ископаемых, добытых на участке недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1 процента, при условии, что деятельность по добыче соответствующих полезных ископаемых на таком участке недр является частью нового инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Коэффициент КРЕНТА, предусмотренный настоящим абзацем, применяется в течение пяти календарных лет, непосредственно следующих за годом начала промышленной добычи соответствующих полезных ископаемых на участке недр.

В целях настоящего пункта:

степень выработанности запасов полезного ископаемого на участке недр рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно на основании данных государственного баланса запасов полезных ископаемых на соответствующую дату как частное от деления суммы накопленной добычи полезного ископаемого (включая потери при добыче) на участке недр на начальные извлекаемые запасы полезного ископаемого на участке недр. Рассчитанное в порядке, установленном настоящим абзацем, значение степени выработанности запасов полезного ископаемого округляется до второго знака после запятой в соответствии с действующим порядком округления;

под годом начала промышленной добычи полезного ископаемого на участке недр понимается год, по состоянию на первое число которого степень выработанности запасов полезного ископаемого на таком участке недр впервые превысила 1 процент.";

12) подпункт 4 пункта 3 статьи 3422 признать утратившим силу;

13) в статье 3425:

а) в пункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"ДМ = КНДПИ х КЦ х (1 - КЗ х КД х КДВ х ККАН) - КК - КАБДТ - КМАН,";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"КЗ и ККАН - коэффициенты, которые определяются в порядке, установленном соответственно пунктами 3 и 4 настоящей статьи;";

в абзаце седьмом слова "в абзацах восьмом и девятом" заменить словами "в абзаце девятом";

абзац десятый признать утратившим силу;

б) пункт 2, подпункт 1 пункта 4, абзац седьмой пункта 9 и пункт 10 признать утратившими силу;

в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. В целях настоящей статьи степень выработанности запасов конкретного участка недр (Св) рассчитывается в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 5 статьи 33343 настоящего Кодекса.";

14) в пункте 2 статьи 3426:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) 1 - для нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, добытой на участках недр, указанных в подпункте 2 (в части участков недр, для которых коэффициент ККАН, определенный на 1 января 2021 года в порядке, установленном пунктом 4 статьи 3425 настоящего Кодекса, принимается равным 1) и подпункте 3 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом;

1,2 - для нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, добытой на участках недр, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса, одновременно расположенных в границах Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года (включительно);

1,95 - для нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, добытой на участках недр, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса, расположенных полностью в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года (включительно).

В отношении нефти, добытой на участках недр, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, коэффициент КГ принимается равным 1 начиная с 1 января 2024 года;";

б) в подпункте 2:

абзац первый после слов "в подпунктах 1 и 2" дополнить словами "(в части участков недр, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта)";

в абзаце втором слова "участке недр;" заменить словами "участке недр. Положения настоящего абзаца не применяются в отношении участков недр, для которых по состоянию на 1 января календарного года, начиная с которого в отношении соответствующего участка недр исчисляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, истекло пять последовательных календарных лет, непосредственно следующих за годом начала промышленной добычи нефти на этом участке недр;";

в) в подпункте 3:

в абзаце четвертом слова "участке недр;" заменить словами "участке недр.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Коэффициенты, предусмотренные настоящим подпунктом, в размере менее 1 не применяются в отношении участков недр, для которых по состоянию на 1 января календарного года, начиная с которого в отношении соответствующего участка недр исчисляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, истек один календарный год, непосредственно следующий за календарным годом начала промышленной добычи нефти на этом участке недр;";

г) в подпункте 4:

в абзаце втором слово "одиннадцать" заменить словом "пятнадцать";

в абзаце третьем слово "одиннадцать" заменить словом "пятнадцать";

в абзаце четвертом слово "двенадцать" заменить словом "шестнадцать";

в абзаце пятом слово "тринадцать" заменить словом "семнадцать";

в абзаце шестом слово "четырнадцать" заменить словом "восемнадцать";

в абзаце седьмом слово "пятнадцать" заменить словом "девятнадцать";

15) в статье 343:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. При применении налогоплательщиком налоговых вычетов, установленных статьей 3432 настоящего Кодекса, сумма налога, исчисленная налогоплательщиком в соответствии с настоящей статьей по итогам налогового периода, уменьшается на сумму налоговых вычетов, установленных указанной статьей. При этом в случае наличия у налогоплательщика права на применение нескольких налоговых вычетов, установленных пунктами 34, 35 и (или) 36 статьи 3432 настоящего Кодекса, сумма налога уменьшается на сумму одного из указанных налоговых вычетов по выбору налогоплательщика. В случае превышения определенной за налоговый период суммы налогового вычета над суммой налога, исчисленной за такой налоговый период, сумма налогового вычета принимается равной указанной сумме налога.";

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. При применении налогоплательщиком налогового вычета, установленного статьей 3435 настоящего Кодекса, сумма налога, исчисленная налогоплательщиком в соответствии с настоящей статьей по итогам налогового периода по нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, добытой на участках недр, отвечающих требованиям, установленным пунктом 2 указанной статьи, уменьшается на сумму указанного налогового вычета.";

16) в статье 3432:

а) пункт 32 признать утратившим силу;

б) дополнить пунктами 34 - 36 следующего содержания:

"34. С учетом особенностей, установленных настоящим пунктом, при добыче нефти на участке недр, указанном в подпункте 3 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса, степень выработанности запасов нефти которого больше или равна 0,8, сумма налогового вычета (НВВЗ) за налоговый период определяется как произведение коэффициента 0,2 и суммы налога, исчисленной в отношении такой нефти за налоговый период.

Налоговый вычет (НВВЗ) подлежит применению в следующие сроки:

для участков недр, расположенных полностью или частично в Охотском море, - с 1 января 2021 года;

для иных участков недр, степень выработанности запасов нефти которых больше или равна 0,8, - с 1 января 2024 года.

Для целей настоящего пункта:

степень выработанности запасов нефти участка недр определяется на 1 января года, предшествующего году налогового периода, в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 5 статьи 33343 настоящего Кодекса;

налоговый вычет (НВВЗ) определяется при условии применения в течение всего налогового периода в отношении участка недр налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

35. При добыче нефНалоговый вычет (НВВЗ) подлежит применению в следующие сроки:

для участков недр, расположенных полностью или частично в Охотском море, - с 1 января 2021 года;

для иных участков недр, степень выработанности запасов нефти которых больше или равна 0,8, - с 1 января 2024 года.

Для целей настоящего пункта:

степень выработанности запасов нефти участка недр определяется на 1 января года, предшествующего году налогового периода, в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 5 статьи 33343 настоящего Кодекса;

налоговый вычет (НВВЗ) определяется при условии применения в течение всего налогового периода в отношении участка недр налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

35. При добыче нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в границах Республики Татарстан, лицензия на право пользования которыми выдана до 1 января 2016 года и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых равны 2 500 миллионов тонн или более по состоянию на 1 января 2016 года, сумма налогового вычета за налоговый период определяется в совокупности по указанным в настоящем пункте участкам недр в следующем порядке:

в размере фактически оплаченных налогоплательщиком расходов, указанных в настоящем пункте, но не более 1 000 миллиона рублей в случае, если средний за налоговый период уровень цен нефти сорта "Юралс", выраженный в долларах США, за баррель (Ц), определенный в порядке, установленном пунктом 3 статьи 342 настоящего Кодекса, оказался выше базовой цены на нефть, определенной в порядке, установленном пунктом 4 статьи 966 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для года налогового периода;

0 рублей в ином случае.

Для целей настоящего пункта при Для целей настоящего пункта при определении суммы налогового вычета учитываются фактически оплаченные в период с 1 января 2021 года по последнее число налогового периода (включительно), в котором применяется налоговый вычет, суммы расходов, связанные с соблюдением обязательных требований, установленных Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", и при условии, что указанные суммы расходов также связаны с добычей сверхвязкой нефти, добываемой на участках недр, содержащих нефть вязкостью 10 000 м Па*c и более (в пластовых условиях).

В целях настоящего пункта оплатой расходов (товаров, работ, услуг, имущественных прав) признается также прекращение встречного обязательства налогоплательщиком - приобретателем указанных расходов (товаров, работ, услуг, имущественных прав) перед продавцом, которое связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав), а также перечисление авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав).

В целях настоящего пункта перечень расходов, связанных с соблюдением обязательных требований, установленных Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", налогоплательщик согласовывает с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.

Суммы фактически оплаченных расходов, указанные в настоящем пункте, не учтенные при определении суммы налогового вычета в налоговом периоде, могут быть учтены при определении налогового вычета в последующем налоговом периоде в пределах периода применения налогоплательщиком налогового вычета.

Суммы фактически оплаченных расходов, указанные в настоящем пункте, учтенные при определении суммы налогового вычета в налоговом периоде, не подлежат повторному включению в состав налогового вычета в иных налоговых периодах, а также на иных участках недр.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, применяется с 1 января 2021 года до налогового периода, в котором сумма налоговых вычетов, предусмотренных настоящим пунктом, впервые оказалась более 36 000 миллионов рублей.

36. При добыче нефти на участках недр, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 33345 настоящего Кодекса, расположенных полностью в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, сумма налогового вычета за налоговый период определяется в совокупности по указанным в настоящем пункте участкам недр в следующем порядке:

в размере 1 000 миллиона рублей в случае, если средний за налоговый период уровень цен нефти сорта "Юралс", выраженный в долларах США, за баррель (Ц), определенный в порядке, установленном пунктом 3 статьи 342 настоящего Кодекса, оказался выше базовой цены на нефть, определенной в порядке, установленном пунктом 4 статьи 966 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для года налогового периода;

0 рублей в ином случае.

Налоговой вычет, предусмотренный настоящим пунктом, предоставляется при условии заключения налогоплательщиком, владеющим лицензиями на право пользования недрами участков недр, указанных в настоящем пункте, соглашения об объеме добычи нефти и объеме инвестиций на указанных участках недр (далее в настоящем пункте - соглашение об объеме добычи) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, согласованного с Министерством финансов Российской Федерации.

Соглашение об объеме добычи должно включать следующие существенные условия:

предмет соглашения об объеме добычи - номера лицензий на пользование недрами и координаты участков недр, в отношении которых будет применяться налоговый вычет в соответствии с настоящим пунктом;

планируемый объем добычи нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной в тоннах в год по всем участкам недр, являющимся предметом соглашения об объеме добычи, на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно;

планируемый объем инвестиций в год по всем участкам недр, являющимся предметом соглашения об объеме добычи, на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно;

идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное наименования организации - налогоплательщика, владеющего лицензиями на пользование участками недр, являющимися предметом соглашения об объеме добычи.

Форма соглашения об объеме добычи, порядок заключения соглашения об объеме добычи устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

Если по итогам любого из календарных годов, приходящихся на период с 2021 по 2023 год включительно, фактический объем добычи нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной в тоннах по всем участкам недр, являющимся предметом соглашения об объеме добычи, и (или) фактический объем инвестиций по всем таким участкам недр оказался менее соответствующих планируемых величин, указанных в соглашении об объеме добычи, сумма налоговых вычетов, примененных налогоплательщиком в соответствии с настоящим пунктом в налоговых периодах, дата начала которых приходится на такой календарный год, подлежит уплате в бюджет в срок до 31 марта года, непосредственно следующего за годом, в отношении которого подводится итог.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, применяется с 1 января 2021 года до налогового периода, в котором сумма налоговых вычетов, предусмотренных настоящим пунктом, впервые оказалась более 36 000 миллионов рублей.

В целях настоящего пункта под объемом инвестиций на участке недр понимаются фактические расходы на участке недр на приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого имущества, доведение его до состояния, пригодного для использования, учитываемые при определении налоговой базы по соответствующему участку недр в соответствии с главой 254 настоящего Кодекса.";

в) пункты 5-7 признать утратившими силу;

17) в подпункте 1 пункта 8 статьи 3435:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"где величина ЦБАЗ принимается равной 25;";

б) абзацы пятый - восьмой признать утратившими силу;

в) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"ДМ_БАЗ = КНДПИ x KЦ_БA3 х (1 - КЗ х Кд х КДВ х ККАН) - КК - КАБДТ - КМАН,";

г) в абзаце двенадцатом слово "КВ," и слово ", СВН" исключить.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

2. Действие положений абзацев девятого и одиннадцатого пункта 2 статьи 33346, пункта 1 и подпункта 4 пункта 5 статьи 33347 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Положения абзаца первого пункта 3 статьи 33348 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к расходам на строительство (бурение) разведочных и поисково-оценочных скважин, произведенным после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Расходы на строительство (бурение) разведочных и поисково-оценочных скважин, произведенные и оплаченные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, но не включенные в состав фактических расходов по добыче углеводородного сырья в налоговых периодах до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав таких расходов равномерно в течение трех налоговых периодов после дня вступления настоящего Федерального закона в силу.

Президент Российской Федерации В. Путин