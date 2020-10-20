Принят Государственной Думой 30 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 3432 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3429; 2011, N 49, ст. 7016; 2013, N 30, ст. 4046; 2014, N 48, ст. 6647; 2016, N 15, ст. 2064; 2017, N 49, ст. 7307; 2018, N 1, ст. 20; N 32, ст. 5094) следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;

2) дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33. Налогоплательщик вправе уменьшить общую сумму налога, исчисленную при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной на участках недр, отвечающих условиям, установленным настоящим пунктом, на сумму налогового вычета, определяемого в порядке, установленном настоящим пунктом (далее в настоящем пункте - налоговый вычет).

Налоговый вычет применяется при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной на участках недр, которые одновременно расположены в границах Сургутского и Ханты-Мансийского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, лицензии на пользование которыми выданы до 1 января 2018 года и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют 1 000 миллионов тонн и более по состоянию на 1 января 2018 года.

Сумма налогового вычета определяется в совокупности по всем таким участкам недр в следующем порядке:

3 830 миллионов рублей - в случае, если средний за налоговый период уровень цен нефти сорта "Юралс", выраженный в долларах США, за баррель (Ц), определенный для налогового периода в порядке, установленном пунктом 3 статьи 342 настоящего Кодекса, оказался выше базовой цены на нефть, определенной в порядке, установленном пунктом 4 статьи 966 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для года налогового периода;

0 рублей - в случае, если средний за налоговый период уровень цен нефти сорта "Юралс", выраженный в долларах США, за баррель (Ц), определенный для налогового периода в порядке, установленном пунктом 3 статьи 342 настоящего Кодекса, оказался ниже базовой цены на нефть или равным базовой цене на нефть, определенной в порядке, установленном пунктом 4 статьи 966 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для года налогового периода.

Для целей настоящего пункта значение базовой цены на нефть округляется до второго знака после запятой в соответствии с действующим порядком округления.

Налоговый вычет применяется при условии заключения налогоплательщиком, владеющим лицензиями на пользование участками недр, указанными в настоящем пункте, инвестиционного соглашения о стимулировании добычи нефти на указанных участках недр (далее в настоящем пункте - соглашение о добыче) с Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.

Соглашение о добыче должно содержать следующие существенные условия:

предмет соглашения о добыче - номера лицензий на пользование участками недр и географические координаты участков недр, на которых добыта нефть, в отношении которой будет применяться налоговый вычет (далее в настоящем пункте - участки недр, являющиеся предметом соглашения о добыче), предельный размер налогового вычета в налоговом периоде по каждому участку недр, являющемуся предметом соглашения о добыче, но не более 3 830 миллионов рублей за налоговый период в совокупности по всем участкам недр, являющимся предметом соглашения о добыче;

планируемый объем добычи нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной в тоннах в год в совокупности по всем участкам недр, являющимся предметом соглашения о добыче, на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно в условиях отсутствия налогового вычета;

идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное наименования организации - налогоплательщика, владеющего лицензиями на пользование участками недр, являющимися предметом соглашения о добыче.

Налогоплательщик вправе заключить соглашение о добыче до 1 июля 2021 года. С 1 июля 2021 года заключение соглашений о добыче не допускается.

Основанием для отказа в заключении соглашения о добыче является наличие одного из следующих обстоятельств:

в соглашении о добыче указана недостоверная информация;

участки недр, являющиеся предметом соглашения о добыче, не соответствуют условиям, установленным настоящим пунктом;

предельный размер налогового вычета за налоговый период в совокупности по всем участкам недр, являющимся предметом соглашения о добыче, превышает 3 830 миллионов рублей.

Форма соглашения о добыче, порядок заключения (расторжения) соглашения о добыче, порядок контроля за исполнением соглашения о добыче устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В целях настоящего пункта временным интервалом признается период с 31 декабря 2020 года до истечения трех следующих подряд календарных лет, шести следующих подряд календарных лет, девяти следующих подряд календарных лет или двенадцати следующих подряд календарных лет.

Если сумма налоговых вычетов за все налоговые периоды, дата начала которых приходится на соответствующий временной интервал, превысила условную сумму дополнительных доходов бюджета, определенную для такого временного интервала в порядке, установленном настоящим пунктом, сумма налоговых вычетов в части такого превышения (далее в настоящем пункте - сумма превышения) подлежит уплате в бюджет в срок до 31 марта года, непосредственно следующего за последним годом соответствующего временного интервала.

Условная сумма дополнительных доходов бюджета определяется как разница между условными доходами бюджета в условиях применения налогового вычета и условными доходами бюджета в условиях отсутствия налогового вычета.

Условные доходы бюджета в условиях применения налогового вычета рассчитываются как сумма следующих произведений:

произведения объема добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной в тоннах за все налоговые периоды, дата начала которых приходится на соответствующий временной интервал, в совокупности по всем участкам недр, являющимся предметом соглашения о добыче (V ПМ_ФАКТ ), и средневзвешенной по объемам добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной в налоговом периоде на каждом участке недр, являющемся предметом соглашения о добыче, ставки налога, определенной для соответствующего временного интервала (Т ПМ_ФАКТ );

произведения величины V ПМ_ФАКТ и средневзвешенной по объемам добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной в налоговом периоде на каждом участке недр, являющемся предметом соглашения о добыче, ставки вывозной таможенной пошлины на нефть, выраженной в рублях за тонну (D ПМ_ФАКТ ).

Условные доходы бюджета в условиях отсутствия налогового вычета рассчитываются как сумма следующих произведений:

произведения планируемого в условиях отсутствия соглашения о добыче объема добычи нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной в тоннах в совокупности по всем участкам недр, являющимся предметом соглашения о добыче, в соответствующем временном интервале, определенного на основе данных, содержащихся в соглашении о добыче (V ПМ_ПЛАН ), и величины Т ПМ_ФАКТ ;

произведения величины V ПМ_ПЛАН и величины D ПМ_ФАКТ .

Налоговый вычет не применяется начиная с налогового периода, в котором сумма налоговых вычетов, предоставленных на основе соглашения о добыче (с учетом налоговых вычетов, относящихся к суммам превышения), впервые оказалась более 459 600 миллионов рублей (далее в настоящем пункте - пороговая величина вычета). При этом, если по итогам двенадцати следующих подряд календарных лет начиная с 31 декабря 2020 года сумма налоговых вычетов (с учетом налоговых вычетов, относящихся к суммам превышения) за все налоговые периоды, дата начала которых приходится на такой временной интервал, оказалась менее суммы условных дополнительных доходов бюджета, рассчитанных для такого временного интервала, и ранее налогоплательщиком осуществлялась уплата в бюджет сумм превышения, для целей настоящего абзаца пороговая величина вычета увеличивается на суммы превышения, уплаченные в бюджет.";

3) пункт 4 признать утратившим силу;

4) в пункте 8 слова "пунктов 3 и 31" заменить словами "пунктов 31 и 33", слова "на 1 января 2011 года и 1 января 2016 года" заменить словами "по состоянию на 1 января 2016 года и 1 января 2018 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин