Наваринское сражение: как Россия, Англия и Франция разгромили турок

20 октября 1827 года в Наваринской бухте Ионического моря, на юго-западном побережье греческого полуострова Пелопоннес, произошла одна из крупнейших морских баталий XIX столетия. В бою сошлись более 100 парусных кораблей и судов четырех империй - Турции, Франции, России и Великобритании.

Морскому сражению предшествовали драматические события на суше. В 1821 году жители Греции восстали против Турции и потерпели поражение. От истребления греков спасли Россия, Франция и Великобритания, которые хоть и преследовали собственные цели, но решили "дружить" против турок.

Турецко-египетский флот из 83 кораблей и судов разместился в Наваринской бухте. Под непосредственным командованием Могарем-бея было более 2690 пушек и 28 675 человек команды, а с берега османский флот прикрывали 165 орудий батарей острова Сфактерия. Кроме того, оба фланга турецкой позиции прикрывались брандерами, а впереди кораблей были установлены бочки с горючей смесью.

Союзный флот под командованием английского вице-адмирала Эдварда Кодрингтона имел десять линейных кораблей, девять фрегатов, один шлюп и семь мелких судов. Всего 1308 пушек и 11 010 человек команды. Русским отрядом командовал выходец из Голландии, контр-адмирал Логгин Гейден, а французским - граф Анри Готье де Риньи.

Хотя турецкий флот имел сильную позицию и больше пушек, союзники превосходили его калибром артиллерийских орудий. Кроме того, выучка российских, английский и французских моряков была на порядок выше турецких, египетских и тунисских матросов. Полагаясь на эти факторы сэр Кодрингтон рассчитывал, что дело до сражения не дойдет, и отправил перед боем к туркам шлюпку с парламентерами. Однако у турецких моряков на счет капитуляции было собственное мнение, и парламентер, лейтенант Фицрой, был застрелен.

Ближайшие британские фрегаты ответили залпами пушек. По ним открыли огонь с турецких кораблей. Затем началась беспорядочная пальба из ружей и пушек всего турецкого флота. Через некоторое время к перестрелке подключились и береговые батареи. Произошло это около 14 часов.

Адмиралу Кодрингтону в начале сражения пришлось иметь дело не только с двумя турецкими линейными кораблями, но и с судами второй и третьей линий. Английский флагман "Азия", попав под сильный огонь, потерял бизань-мачту, с падением которой прекратили стрельбу некоторые кормовые пушки, и в этот критический момент вступил в бой русский отряд.

Героем сражения стал линейный корабль "Азов" во главе с капитаном 1-го ранга Михаилом Лазаревым.

"Азов" обратил на себя общее внимание врага, ярою злобою против него кипевшего, не только ядра, картечь, но даже обломки железа, гвозди и ножи, кои турки в бешенстве клали в пушки, сыпались на него с одного корабля, пяти двухдечных фрегатов, бивших его в корму и в нос, и многих судов второй и третьей линий. Корабль загорался, пробоины увеличивались, рангоут валился. Когда же приспели к местам своим "Гангут", "Иезекииль", "Александр Невский" и "Бреславль", когда полетели и их ядра на вражеские корабли, тогда "Азов" мало-помалу начал выходить из страшного ада, в коем он находился. 24 убитых, 67 раненых, избитый такелаж, паруса, а в особенности рангоут, и более 180 пробоин кроме 7 подводных доказывают истину сказанного", - писал в донесении контр-адмирал Гейден.

Битва длилась четыре часа. Турецкий флот был полностью уничтожен. Союзники не потеряли ни одного корабля, а потери убитыми составили 175 и ранеными 487 человек. За боевые подвиги корабль "Азов" впервые в истории русского флота был награжден кормовым Георгиевским флагом. Именно на "Азове", во время Наваринского сражения проявили себя будущие русские флотоводцы - лейтенант Павел Нахимов, мичман Владимир Корнилов, гардемарин Владимир Истомин.

Командующий русским отрядом Логгин Гейден был пожалован в вице-адмиралы и удостоен ордена Святого Георгия, а его именем назван атолл в архипелаге Маршалловых островов. Британский флотоводец Эдвард Кодрингтон также получил российский орден Святого Георгия. Согласно легенде, английский король Георг IV, недовольный полным разгромом турок, предоставившим значительные преимущества России, на полях указа о награждении адмирала орденом Бани большого креста приписал: "Я посылаю ему ленту, хотя он заслуживает веревки".