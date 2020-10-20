Назад в СССР. Обнаружена огромная коллекция мопедов и мотоциклов

Блогер Oleg AC рассказал о частной коллекции мопедов и мотоциклов. Закрытым музеем владеет коллекционер и реставратор Аттила из города Берегово (Украина).

По словам Аттилы, всё началось с реставрации советского мопеда "Рига-1". Он также восстановил несколько Jawa, "Верховина-5", Delta, Mini, "Рига-3", Jawa для гонок по льду, "KTM" 1972 года выпуска, а также ранний "К-125", мотоцикл "М1М", "Иж-350", "Иж-49", "Москва", мотороллер "Вятка", "Карпаты" и другие.

Помимо вышеупомянутых мопедов и мотоциклов, в гараже у Аттилы стоят отреставрированные колясочные мотоциклы Jawa, которые заводятся с пол-оборота.

Уникальные образцы были найдены в интернете. На создание коллекции (более 40 единиц) мопедов и мотоциклов ушло четыре года. В среднем реставрация одного двухколёсного транспортного средства занимает неделю.

Житель города Берегово может продать пару экземпляров хорошим знакомым, но при этом техника не должна покинуть страну. Известно, что Аттила планирует выставить свою коллекцию на день города и построить новый музей.