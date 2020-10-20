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Netflix закрыл фантастический сериал с Хилари Суэнк "Вдали"

Новости
    20.10.2020, 16:32
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/THR Фото: twitter.com/THR
Фото: twitter.com/THR

Запала у новой фантастический драмы сервиса Netflix "Вдали" (Away) с Хилари Суэнк хватило ровно на один сезон. Как передает Deadline, стримингом принято решение не продлять шоу.

Издание отметило, что затраты на производство сериала, очевидно, не соответствовали количеству просмотров программы.

Суэнк сыграла сильную, но тоскующую по оставшейся на Земле семье женщину-астронавта Эмму Грин, возглавившую интернациональную многолетнюю миссию к Марсу.

Релиз шоу состоялся на Netfix 4 сентября.

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