Новый Genesis G70: седан оказался дешевле Mercedes, BMW и Audi

В Южной Корее стартовали продажи обновлённого седана Genesis G70, который получил пересмотренную внешность в стиле старших G80 и GV80, новую мультимедиа, но остался при прежних моторах. Прайс, как всегда, оказался привлекательным на фоне конкурентов из немецкой тройки.

Так, базовый вариант Genesis G70 с бензиновым 252-сильным мотором 2.0 литра оценили в 40 350 000 вон (2 756 000 рублей), топовый вариант с турбированным V6 объёмом 3.3 литра мощностью 370 л.с. стоит 45 850 000 вон, 202-сильная дизельная модификация - 43 590 000 вон. Во всех комплектациях седан имеет привод на задние колёса и оснащён 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Цены на Mercedes-Benz C-Class в Южной Корее начинаются от 50 800 000 вон, BMW 3 Series оценивается минимум в 51 700 000 вон, Audi A4 - в 48 532 000 вон.

В России продажи обновлённого седана Genesis G70 начнутся в следующем году. Дореформенная версия модели с базовым 197-сильным мотором T-GDI, автоматической коробкой передач и системой полного привода стоит от 2 270 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Genesis.