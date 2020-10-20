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20 октября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)

Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 332-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 20 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Дата подписания 15 октября 2020 г.
Опубликован 20 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"

Комментарии Российской Газеты

Введена персональная ответственность чиновников за мобилизацию

Принят Государственной Думой 29 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 9, ст. 1014; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2017, N 9, ст. 1279; 2018, N 52, ст. 8099) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 11 слова "главы муниципальных образований" заменить словами "руководители органов исполнительной власти (руководители территориальных органов исполнительной власти) субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, главы муниципальных образований";

2) пункт 31 статьи 20 дополнить предложением следующего содержания: "Если призывная комиссия по мобилизации граждан создана на внутригородской территории города федерального значения, на которой в соответствии с законом субъекта Российской Федерации - города федерального значения местная администрация не сформирована, то председателем такой призывной комиссии является руководитель органа исполнительной власти (руководитель территориального органа исполнительной власти) субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя по решению высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) соответствующего субъекта Российской Федерации.".

Статья 2

В абзаце втором пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2002, N 30, ст. 3030; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 22; 2007, N 16, ст. 1830; 2010, N 11, ст. 1176; 2013, N 27, ст. 3477; 2017, N 9, ст. 1279; 2018, N 52, ст. 8099) слово "комиссии;" заменить словами "комиссии. Если призывная комиссия создана на внутригородской территории города федерального значения, на которой в соответствии с законом субъекта Российской Федерации - города федерального значения местная администрация не сформирована, то председателем такой призывной комиссии является руководитель органа исполнительной власти (руководитель территориального органа исполнительной власти) субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя по решению высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) соответствующего субъекта Российской Федерации;".

Президент Российской Федерации В. Путин