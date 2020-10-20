Оперштаб РПЛ рассказал о ситуации с коронавирусом в "Краснодаре"

Российская премьер-лига сообщила о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в футбольном клубе "Краснодар".

Накануне, 19 октября, стало известно о том, что у двух футболистов краснодарского клуба выявлен коронавирус. Были названы игроки, чьи тесты оказались положительными. Это полузащитник Реми Кабелла и форвард Евгений Марков.

Во вторник оперативный штаб РПЛ рассказал подробности о заболевании в клубе.

"Футбольный клуб "Краснодар" в соответствии с п. 1.2.3. Санитарного регламента Тинькофф РПЛ 2020/2021 уведомил лигу, что по итогам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты. Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку", - говорится в сообщении.

В РПЛ заявили, что остальные представители "Краснодара" повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты.