Почему не стоит отключать омыватели фар

В комплектациях к многим современным автомобилям идут штатные омыватели фар, как правило - ксеноновых. Однако устройства заметно повышают расход изопропиловой жидкости, поэтому некоторые водители их отключают.

Самостоятельно сделать это можно двумя способами. Либо снять бампер и перетянуть трубки, по которым поступает стеклоочиститель, либо вытащить реле омывателя.

В мастерской устройства отключают с помощью диагностического сканера. Некоторые вообще демонтируют предохранитель, отвечающий за омыватели. Правда, в официальных сервисах все это сделать не получится, и вот почему.

Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза, пишет aif.ru. Без этого его эксплуатация запрещается. Если в конструкцию машины внесены какие-то несогласованные изменения, то ездить на ней нельзя. Сотрудники ГИБДД могут проверить, как работают омыватели фар. Если вмешательство в систему будет обнаружено, водителю грозит штраф по статье 12.5 КоАП в размере 500 рублей.

Отключать эти устройства ради экономии стеклоочистителя не стоит. Понять это поможет физика. У ксенонового света спектр лучей сконцентрирован в двух диапазонах волн: первый - в области ультрафиолетового излучения, второй - в пределах 440-520 nm. Человеческий глаз видит его как яркий белый свет.

Ксеноновые фары освещают дорогу намного ярче, но этот свет быстрее рассеивается в налете на поверхности пластика как в фильтре. Эффективность работы грязных ксеноновых фар падает существенно, растет область паразитной засветки, они начинают светить по сторонам и наверх.

Такие фары плохо освещают дорогу и слепят водителей встречных машин. Поэтому мыть их нужно обязательно. В холодный период года даже штатный омыватель будет плохо справляться с налипшим налетом, нужно будет очищать его вручную с помощью тряпки или влажной салфетки.