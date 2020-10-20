Производитель "Спутник V" допустил старт массовой вакцинации в ноябре

Производитель вакцины от коронавируса "Спутник V" компания "Р-Фарм" рассчитывает, что массовая вакцинация в РФ от короновирусной инфекции стартует с конца ноября 2020 года. Об этом в ходе форума "Открытые инновации" сообщил генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев, передает ТАСС.

"По общей оценке, значимое количество и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре", - сказал он, отметив, что обсуждение, совещания и работа в этом направлении идут "буквально ежедневно". Так, по его словам, 19 октября состоялось большое совещание в правительстве под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Сейчас в масштабирование вакцины "Спутник" вовлечено уже пять производственных площадок", - сообщил Василий Игнатьев.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор выдала разрешение на ввод в гражданский оборот в РФ уже двух серий вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, в России на данный момент зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первой стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Третья вакцина, разрабатывается Центром имени Чумакова РАН ее регистрация ожидается до конца 2020 года.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщал, что массовая поставка вакцины против коронавируса может начаться в конце ноября или в декабре.