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20.10.2020 12:00
Рубрика: Экономика

Производитель "Спутник V" допустил старт массовой вакцинации в ноябре

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: пресс-служба Минздрава РФ Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Фото: пресс-служба Минздрава РФ

Производитель вакцины от коронавируса "Спутник V" компания "Р-Фарм" рассчитывает, что массовая вакцинация в РФ от короновирусной инфекции стартует с конца ноября 2020 года. Об этом в ходе форума "Открытые инновации" сообщил генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев, передает ТАСС.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"По общей оценке, значимое количество и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре", - сказал он, отметив, что обсуждение, совещания и работа в этом направлении идут "буквально ежедневно". Так, по его словам, 19 октября состоялось большое совещание в правительстве под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Сейчас в масштабирование вакцины "Спутник" вовлечено уже пять производственных площадок", - сообщил Василий Игнатьев.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор выдала разрешение на ввод в гражданский оборот в РФ уже двух серий вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как сообщалось ранее, в России на данный момент зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первой стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Третья вакцина, разрабатывается Центром имени Чумакова РАН ее регистрация ожидается до конца 2020 года.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщал, что массовая поставка вакцины против коронавируса может начаться в конце ноября или в декабре.

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